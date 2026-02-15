Motorola signature apuesta al lujo y ya se vende en Argentina: cómo es y cuánto cuesta este ultra premium

Enviado especial a Bariloche - ¿Cómo sobresalir en el competitivo -y un poco saturado- mundo de los smartphones? Motorola h ace su apuesta a la alta gama y al crecimiento de su ecosistema que suma socios estratégicos para reforzar su propia marca.

Con ese concepto decidió lanzar su nueva gama de productos en un entorno que respalda su concepto y nos invitó a Bariloche , donde durante dos días combinó lujo con innovación en un ambiente natural imponente.

La estrella fue el motorola signature , su nuevo smartphone que no solo se posiciona como el dispositivo más avanzado de la marca hasta la fecha, sino que eleva el estándar del segmento ultra premium al combinar un diseño sofisticado con potencia de vanguardia y servicios exclusivos.

El motorola signature destaca por estética y delgadez con apenas 6,99 mm de grosor. Está hecho de aluminio de calidad aeronáutica con acabados inspirados en textiles de lujo y su alianza con Pantone ofrecer dos variantes exclusivas: PANTONE Martini Olive, con una textura tipo sarga en tono verde dorado, y PANTONE Carbon, un azul marino con acabado en lino premium, que la vista parece negro, pero a través de una cámara se puede apreciar su color azul.

Pero la verdadera apuesta está en su sistema de lentes que llega hasta con premio, ya que ha sido galardonado con la DXOMARK Gold Label que lo posicionó en el top 3 de cámaras en América Latina. Cuenta con un sensor principal Sony LYTIA 828 capaz de grabar en 8K y con soporte para Dolby Vision, un teleobjetivo periscopio con zoom óptico de 3x y un Super Zoom Pro de 100x potenciado por moto AI, y un ultra gran angular y Macro con lente de 122° para paisajes y detalles minuciosos. En el frente se pueden hacer selfies de alta resolución con una cámara frontal de 50 mpx que graba en 4K con tecnología Quad Pixel.

Su pantalla Extreme Amoled de 6,8” ofrece tasa de refresco de 165 Hz y un brillo máximo de hasta 6200 nits, con sistema de sonido optimizado por Bose y Dolby Atmos.

En ese esencia, este equipo es tope de gama tanto por fuera como por dentro. En su interior cuenta con un Snapdragon 8 Gen 5 de 3 nm, con un motor de IA para optimizar desde la captura de imágenes hasta la eficiencia energética. Además, posee el primer sistema de refrigeración de metal líquido con malla de cobre para mantener el alto rendimiento sin sobrecalentarse.

A pesar de su diseño delgado, integra una batería de 5200 mAh que promete hasta 52 horas de autonomía y carga TurboPower de 90 W capaz de dar energía para todo un día en tan solo 7 minutos.

Características del motorola signature

Diseño : ultradelgado de 6,99 mm con marco de aluminio aeronáutico y acabados textiles premium

: ultradelgado de 6,99 mm con marco de aluminio aeronáutico y acabados textiles premium Cámaras : sistema de cuatro cámaras de 50 mpx con galardón DXOMARK Gold Label y Super Zoom Pro de 100x.

: sistema de cuatro cámaras de 50 mpx con galardón DXOMARK Gold Label y Super Zoom Pro de 100x. Rendimiento : procesador Snapdragon 8 Gen 5 con motor de IA dedicado y refrigeración de metal líquido.

: procesador Snapdragon 8 Gen 5 con motor de IA dedicado y refrigeración de metal líquido. Pantalla : extreme AMOLED de 6,8” con tasa de 165 Hz y un brillo máximo de 6200 nits.

: extreme AMOLED de 6,8” con tasa de 165 Hz y un brillo máximo de 6200 nits. Batería : capacidad de 5200 mAh con hasta 52 horas de autonomía y carga TurboPower de 90 W

: capacidad de 5200 mAh con hasta 52 horas de autonomía y carga TurboPower de 90 W Resistencia : certificación IP68/IP69 y durabilidad de grado militar (MIL-STD-810H)

: certificación IP68/IP69 y durabilidad de grado militar (MIL-STD-810H) Soporte : promesa de hasta 7 años de actualizaciones de seguridad y de sistema operativo Android.

: promesa de hasta 7 años de actualizaciones de seguridad y de sistema operativo Android. Precio y disponibilidad: se consigue en la tienda oficial de motorola por $2,499,999 con 1TB de almacenamiento, 16 GB de RAM y cargador ultrarrápido en la caja. Incluye financiación de hasta 18 cuotas sin interés y envío gratuito.

motorola signature motorola signature Los Andes

Ecosistema "Lifestyle Tech"

Bajo la premisa de Lifestyle Tech, fusiona funcionalidad de vanguardia con expresión individual y lo expande más allá del celular.

Aunque el motorola signature fue la estrella del evento, también hubo un vistazo al ecosistema ampliado.

Otro smartphone también llamó la atención: motorola edge 70. También este dispositivo combina diseño ultradelgado con una durabilidad extrema. Cuenta con una batería de silicio y carbono que ofrece autonomía por más de un día y un sistema de cámaras de 50 mpx potenciado por moto AI.

La popular gama moto g tuvo su renovación con cuatro nuevos integrantes: moto g77, moto g67, moto g17 power y moto g17. Llegan con calidad de fotos más nítidas, entretenimiento más fluido y rendimiento fiable para la vida cotidiana.

Fuera de la gama móvil renovó "moto things", la apuesta que incluye colaboraciones estratégicas con líderes de otras industrias.

El parlante moto sound flow fue el más llamativo por su calidad de sonido desarrollado por Bose.

También se lanzó moto watch, un reloj inteligente orientado al bienestar y el fitness, con tecnología powered by Polar.

Con funciones de IA se presentó moto pen ultra, un lápiz óptico inteligente que se adapta a los equipos de alta gama y pantallas compatibles.

Finalmente moto tag 2, la nueva versión de su rastreador inteligente destaca por una impresionante autonomía de más de 500 días.

Táctica y estrategia

Motorola es referente en Argentina porque es favorito del mercado local junto a Samsung y entre ambos copan más del 85% de las ventas en el país. Sin embargo, la empresa sabe adaptarse para abrirse paso donde otros no pueden. Logró así, por ejemplo, colocar su motorola razr como el plegable más vendido en Estados Unidos, un mercado donde domina Apple.

motorola signature color PANTONE Carbon motorola signature color PANTONE Carbon Los Andes

Ahora expande la fórmula a la que apostó y ganó con su asociación a marcas de lujo como Swarovski, Bose, F1, Polar, Sony o Pantone. Todo indica que una de las mejores estrategias es igualarte a los mejores para potenciar tu marca sin perder identidad.

OPINIÓN

Por lo menos así lo veo yo

Un celular ultra premium en la mano, el lujoso hotel Llao Llao como base y el imponente escenario natural de Bariloche de fondo son una combinación ganadora, aunque excepcional, para una prueba de campo de un celular.

Con ese objetivo Motorola me invitó junto a un grupo de periodistas, influencers y creadores de contenido a un viaje con una agenda variada e intensa que nos permitió tener una experiencia personalizada.

En la mano el motorola signature es cómodo y liviano y logra algo que otros no: la sensación de que si se cae al piso no se partirá ni rayará con facilidad. La batería aguantó muy bien, aunque no cargué todas mis aplicaciones ni trabajé con él como lo hago con mi teléfono personal.

Incluso lo que parecía una desventaja fue una gran prueba: los dos días en Bariloche fueron excepcionalmente lluviosos y fríos para ser pleno verano y el equipo aguantó sin problema las condiciones climáticas. Así, por ejemplo, un viaje a isla Victoria en barco sirvió para hacer selfies, fotos grupales, videos subjetivos en caminata, zoom a playas lejanas, detalles de flores bajo la lluvia y captura general del entorno natural.

¿Alcanza todo eso para recomendarlo? Sí, porque ya desde la lista de especificaciones es un equipo ideal. Sin embargo, esto no va de recomendaciones sino de uso cotidiano y personal, algo que cada uno conoce por cuenta propia, y no por mi experiencia en una burbuja temporal.

Más allá de las especificaciones técnicas, la pregunta real es ¿vale la pena invertir en un teléfono de alta gama? Las marcas -no solo Motorola- apuntan a que sus usuarios se animen a dar el salto a productos más caros y de mayor calidad. Claramente es una estrategia de negocio, pero personalmente creo que es una buena opción para los que quieren explotar las funciones de un teléfono que no sufrirá las consecuencias del uso intenso ni la experimentación.tecno