Samsung amplia su programa "Comprá y Probá": qué productos se pueden testear sin compromiso por 60 días

Samsung Argentina anunció la expansión de su programa Comprá y Probá, una iniciativa que ahora permite a los consumidores testear en sus casas los nuevos televisores Neo QLED y las torres de sonido de la marca.
La compañía surcoreana sumó más productos a su iniciativa en Argentina. Permite a los usuarios la posibilidad de experimentar su tecnología de alta gama en la comodidad del hogar antes de la decisión final.
Esta decisión surge tras el éxito alcanzado previamente con otros productos del catálogo, como las barras de sonido y los televisores OLED y The Frame.
De esta manera, la empresa busca incentivar que las personas puedan probar de primera mano, y por dos meses, los productos de alta gama de la compañía. Vale aclarar que al ser productos premium, sus precios son elevados.
El diferencial de esta propuesta radica en que las personas pueden descubrir el rendimiento y la calidad de estos equipos durante un periodo de prueba de 60 días. De esta manera, la empresa busca que los clientes experimenten de primera mano el valor diferencial de su tecnología de audio y video en un entorno real antes de confirmar su compra.
Para aquellos interesados en conocer el listado completo de productos incluidos, así como las bases y condiciones del programa, la información se encuentra disponible en el sitio oficial shop.samsung.com/ar/compra-y-proba.
Con este movimiento, Samsung refuerza su estrategia de atención al cliente y confianza en sus productos de última generación en el mercado local.
Los nuevos integrantes del catálogo que se suman a esta opción son televisores y torres de sonido.