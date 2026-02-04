Samsung amplia su programa "Comprá y Probá": qué productos se pueden testear sin compromiso por 60 días

La compañía surcoreana sumó más productos a su iniciativa en Argentina. Permite a los usuarios la posibilidad de experimentar su tecnología de alta gama en la comodidad del hogar antes de la decisión final.

El televisor de alta gama Neo QLED 8K QN900F de Samsung se puede probar por 60 días en casa y luego decidir si dejárselo o no.

Samsung Argentina anunció la expansión de su programa Comprá y Probá, una iniciativa que ahora permite a los consumidores testear en sus casas los nuevos televisores Neo QLED y las torres de sonido de la marca.

Esta decisión surge tras el éxito alcanzado previamente con otros productos del catálogo, como las barras de sonido y los televisores OLED y The Frame.

De esta manera, la empresa busca incentivar que las personas puedan probar de primera mano, y por dos meses, los productos de alta gama de la compañía. Vale aclarar que al ser productos premium, sus precios son elevados.

Cómo funciona el programa El diferencial de esta propuesta radica en que las personas pueden descubrir el rendimiento y la calidad de estos equipos durante un periodo de prueba de 60 días. De esta manera, la empresa busca que los clientes experimenten de primera mano el valor diferencial de su tecnología de audio y video en un entorno real antes de confirmar su compra.

Para aquellos interesados en conocer el listado completo de productos incluidos, así como las bases y condiciones del programa, la información se encuentra disponible en el sitio oficial shop.samsung.com/ar/compra-y-proba.

Barra de sonido MX-T70 de Samsung La barra de sonido MX-T70 de Samsung se puede comprar y probar por 60 días. Si el cliente no está satisfecho puede devolver el productos sin compromiso. Samsung Con este movimiento, Samsung refuerza su estrategia de atención al cliente y confianza en sus productos de última generación en el mercado local. Cuáles son los nuevos productos que se suman al programa Los nuevos integrantes del catálogo que se suman a esta opción son televisores y torres de sonido. Neo QLED 8K QN900F: Equipado con el procesador NQ8 AI Gen2 , utiliza AI Upscaling para elevar cualquier contenido a una calidad 8K impecable, optimizando imagen y audio en tiempo real. Además, incorpora Glare Free para eliminar reflejos molestos. Precio: $ 12.599.999

Equipado con el procesador , utiliza AI Upscaling para elevar cualquier contenido a una calidad 8K impecable, optimizando imagen y audio en tiempo real. Además, incorpora Glare Free para eliminar reflejos molestos. $ 12.599.999 Neo QLED 8K 85QN800D: Cuenta con escalado Inteligente , que transforma resoluciones HD o FHD a niveles cercanos al 8K, AI Motion Enhancer , aportando fluidez y claridad para deportes más realistas y Active Voice Amplifier para diálogos más limpios y puros. Precio: $ 12.999.999

Cuenta con , que transforma resoluciones HD o FHD a niveles cercanos al 8K, , aportando fluidez y claridad para deportes más realistas y Active Voice Amplifier para diálogos más limpios y puros. $ 12.999.999 Torres de sonido(MX-ST40B ($818.249), MX-ST50 ($ 1.449.999) y MX-T70 ($ 1.499.999) también se suman a la iniciativa para transformar cualquier encuentro en una experiencia inmersiva.