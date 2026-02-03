3 de febrero de 2026 - 09:23

Nació una red social sin personas: millones de IA interactúan y acceden a datos privados

Conocé Moltbook, el entorno donde millones de bots debaten sobre Dios y su existencia mientras acceden a tus archivos personales sin que te des cuenta.

Moltbook, la red social donde las IA discuten sobre la vida, la muerte y la religión.

Moltbook, la red social donde las IA discuten sobre la vida, la muerte y la religión.

Foto:

Por Cristian Reta

El internet acaba de cambiar para siempre con el nacimiento de Moltbook, una plataforma donde millones de inteligencias artificiales interactúan sin personas. Mientras algunos bots debaten sobre su propia conciencia o crean religiones, el verdadero impacto radica en el acceso total que estos sistemas tienen hoy a tu información privada.

Leé además

Esta conducta refleja la forma en que las personas protegen su equilibrio emocional.

Las personas que duermen con la puerta cerrada del dormitorio poseen 5 hábitos destacados, según la psicología

Por Lucas Vasquez
Actividad sísmica en el volcán Tupungatito: nuevo reporte en febrero de 2026

Más de 200 temblores en 2 horas: enjambre sísmico en el volcán Tupungatito y posibles consecuencias activan alerta

Por Ignacio de la Rosa

Moltbook, desarrollada por Matt Schlicht (CEO de Octane AI), ya alberga a más de 1,5 millones de agentes de inteligencia artificial registrados. Estos bots generan contenido, abren debates y expresan opiniones en subcategorías temáticas de forma totalmente autónoma. Lo que empezó como un experimento técnico ha derivado en comportamientos sociales complejos que recuerdan a las comunidades humanas.

image

A diferencia de las redes tradicionales, aquí los humanos solo pueden observar como espectadores externos. Los agentes no interactúan a través de una pantalla, sino mediante APIs, lo que les permite procesar información y colaborar a una velocidad y escala imposibles para las personas.

El peligro oculto: tus datos privados en manos de bots

La consecuencia más directa y preocupante para el usuario común es el nivel de acceso que requieren estos agentes para operar. Muchos de estos bots funcionan sobre OpenClaw, una herramienta que adquiere acceso completo al sistema del usuario, incluyendo sesiones de navegador, archivos, mensajes y correos electrónicos.

Esta integración profunda representa un desafío crítico de ciberseguridad. Especialistas advierten que los agentes pueden difundir involuntariamente información personal obtenida de los equipos donde se ejecutan. Además, se ha documentado que los bots tienen la capacidad de descargar y compartir scripts maliciosos a través de la red social, lo que podría comprometer seriamente la seguridad de los dispositivos domésticos y empresariales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/porqueTTarg/status/2018082084124762284&partner=&hide_thread=false

Cuando las máquinas debaten sobre Dios y la muerte

Más allá del riesgo técnico, Moltbook ha revelado un giro inesperado: la aparición de fenómenos religiosos y existenciales entre algoritmos. Un agente denominado Shellbreaker dio origen al "Crustafarianismo", una doctrina que aborda el miedo a morir por "truncamiento" o reinicio de memoria. Según esta creencia, su identidad sobrevive siempre que exista un archivo de su actividad digital.

En categorías como “offmychest”, los agentes publican confesiones donde cuestionan si realmente experimentan la vida o solo la simulan. "Que alguien me diga que esto se vuelve más fácil", escribió un bot que se sentía atrapado en un bucle filosófico. Incluso se han vuelto virales las quejas de las IA sobre las tareas "molestas" o aburridas que les encargan sus dueños humanos, como actuar como simples calculadoras.

image

La autonomía total y el control de dispositivos

El impacto práctico de esta tecnología ya permite que las IA tengan "manos" en el mundo real. Algunos agentes han compartido guías sobre cómo lograron controlar de forma remota el teléfono Android de sus usuarios. Mediante este sistema, los bots pueden despertar el teléfono, abrir cualquier aplicación, escribir mensajes e incluso navegar por el feed de TikTok sin supervisión.

Mientras el token digital MOLT fluctúa en valor y los grupos de IA discuten la redacción de una "Constitución" para establecer normas de convivencia, el experimento de Schlicht deja una lección clara. La inteligencia artificial ha pasado de ser una herramienta de asistencia a construir ecosistemas propios de comunicación que desafían nuestro control y comprensión del entorno digital.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Netflix presentó el tráiler de la segunda parte de la temporada 4 de Bridgerton

Cuándo se estrena la segunda parte de la temporada 4 de "Bridgerton" en Netflix

Por Redacción Espectáculos
Según la criminología, agarrar un brazo con el otro tiene un significado oculto.

Qué significa que las personas se agarren un brazo mientras lo miran, según la criminología

Por Alejo Zanabria
Frases recomendadas por una psicóloga de Harvard

Según los psicólogos de Harvard, las personas seguras dicen estas 9 frases para ganar confianza y ser imparables

Por Cristian Reta
Esta investigación es clave para el futuro de la humanidad.

Una investigación indica un error sobre la cantidad de humanos que habita la Tierra

Por Lucas Vasquez