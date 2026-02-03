Qué significa que las personas se agarren un brazo mientras les hablan, según la criminología

En esta oportunidad vamos a centrarnos en conocer que hay detrás de este comportamiento no verbal.Un experto en criminología manifiesta que ningún gesto es aislado y que tiene un significado único.
¿Cuál es el significado de agarrarse un brazo con el otro?
Agarrarse un brazo con el otro no bloquea completamente el cuerpo, pero sí crea una ligera barrera. Esto significa que es una postura de autoprotección debido a que implican un contacto físico con uno mismo que puede tener una función reguladora a nivel emocional.
Este tipo de gesto aparece de manera espontánea cuando una persona se siente expuesta, evaluada o fuera de su zona de confort. No implica necesariamente miedo o rechazo, sino una forma inconsciente de generar sensación de seguridad. El cuerpo busca estabilidad y control, y el contacto con uno mismo actúa como ancla emocional.
Cabe destacar que la interpretación puede variar mucho. En algunas personas aparece claramente vinculado a momentos de inseguridad, timidez o tensión social, como entrevistas, presentaciones o encuentros con desconocidos.
Puede ser también una postura que se adquiera por comodidad. La clave está en observar si el gesto aparece acompañado de otros signos de incomodidad, como rigidez, evasión de la mirada o respiración acelerada.