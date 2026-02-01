Una investigación indica un error sobre la cantidad de humanos que habita la Tierra

Durante décadas, la humanidad creyó tener una respuesta relativamente precisa sobre cuántas personas viven en el mundo . Sin embargo, una investigación reciente encendió una señal de alerta al sugerir que esa cifra podría estar incompleta y que el error no sería menor.

El foco del problema no estaría en las grandes ciudades, sino en las zonas rurales, donde la población podría haber sido subestimada durante años. El hallazgo plantea interrogantes profundos sobre cómo se recogen los datos y qué consecuencias podría tener esta omisión silenciosa.

En la actualidad, la mayoría de los organismos internacionales estiman que la población mundial ronda los 8.200 millones de personas. Esa cifra se utiliza como base para políticas públicas, estudios científicos y proyecciones económicas a largo plazo.

Sin embargo, un nuevo trabajo sugiere que este número podría no reflejar con precisión la realidad. Según los investigadores de Nature Communications , los métodos tradicionales de conteo habrían dejado fuera a una parte significativa de la población que vive en áreas rurales, especialmente en regiones de difícil acceso.

La investigación fue liderada por científicos de la Universidad Aalto, en Finlandia, y se basó en el análisis de 300 proyectos de represas rurales en 35 países. Estos proyectos requirieron censos locales muy detallados debido a la necesidad de reubicar a la población afectada.

Al comparar esos datos con bases de población global recolectadas entre 1975 y 2010, los investigadores detectaron diferencias llamativas. En muchos casos, los registros oficiales no coincidían con los conteos reales realizados sobre el terreno.

El dato que sorprendió a los científicos

Según explicó Josias Láng-Ritter, autor principal del estudio publicado en Nature Communications, la población rural habría sido subestimada entre un 53% y un 84% durante el período analizado.

Este margen llamó especialmente la atención porque esas bases de datos han sido utilizadas en miles de investigaciones científicas y en procesos clave de toma de decisiones. A pesar de su uso extendido, su precisión nunca había sido evaluada de manera sistemática.

Por qué las represas fueron la clave del análisis

Cuando se construyen represas, grandes extensiones de tierra quedan inundadas y las personas que viven allí deben ser trasladadas.

En estos casos, los censos suelen ser muy precisos, ya que las empresas deben compensar económicamente a cada familia afectada.

Estos registros locales, combinados con imágenes satelitales, permitieron a los investigadores obtener un conteo detallado y confiable, libre de sesgos administrativos. Al contrastarlos con bases globales como WorldPop, LandScan o GHS-POP, las diferencias quedaron en evidencia.

Las causas detrás del subregistro

Una de las explicaciones principales es la falta de recursos en muchos países para realizar censos exhaustivos. A esto se suma la dificultad de acceder a zonas rurales remotas, lo que complica el relevamiento puerta a puerta.

Esta posible subrepresentación no es un simple error estadístico: los censos son fundamentales para definir cómo se distribuyen los recursos, los servicios básicos y la inversión estatal en distintas regiones.

El escepticismo de otros expertos

No todos los especialistas están convencidos de que el planeta tenga muchos más habitantes de los que se cree.

Stuart Gietel-Basten, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, sostuvo que si bien mejorar los censos rurales es necesario, resulta poco probable que existan miles de millones de personas no contabilizadas.

Según el experto, una diferencia de cientos o miles puede pasar desapercibida, pero una brecha de millones o más implicaría revisar décadas de datos y estudios demográficos.

La investigación abre un debate profundo sobre cómo se mide la población mundial y hasta qué punto los datos actuales reflejan la realidad. Aunque todavía se necesita más evidencia para confirmar estos resultados, el estudio deja en claro que las zonas rurales siguen siendo uno de los puntos ciegos del conteo global.