Un estudio asegura que mantener el celular en modo avión por 30 minutos mejora la concentración

En un contexto donde el teléfono celular se convirtió en una extensión permanente del cuerpo, la idea de desconectarlo un rato parece casi imposible. Sin embargo, un estudio reciente advierte que activar el modo avión durante solo 30 minutos puede tener efectos en la concentración, la claridad mental y la capacidad de sostener la atención en una tarea.

La clave no estaría únicamente en evitar distracciones visibles como mensajes o notificaciones, sino en algo más profundo: el cerebro responde incluso a la expectativa de interrupción. Al eliminar por completo la conexión, aunque sea por un período corto, se produciría una mejora medible en el foco cognitivo, algo que hoy escasea en rutinas dominadas por pantallas.

Diversas investigaciones en neurociencia cognitiva coinciden en que la simple presencia del celular afecta el rendimiento mental, incluso cuando no se lo está usando activamente. El estudio al que refieren los especialistas de Scientific American indica que colocar el dispositivo en modo avión durante 30 minutos reduce la carga cognitiva inconsciente que genera la posibilidad constante de recibir estímulos externos.

Una pausa corta sin el uso del celular puede marcar una gran diferencia.

Cuando el teléfono está conectado, el cerebro mantiene una parte de su atención “en reserva”, preparada para responder a vibraciones, sonidos o alertas. Esa vigilancia permanente consume recursos mentales. Al activar el modo avión, esa expectativa desaparece y la mente puede dedicarse de forma plena a una sola tarea, sin dividir su energía.

A diferencia de apagar el celular, mantiene la sensación de control, reduciendo la ansiedad. Este equilibrio entre desconexión y seguridad parece ser uno de los factores que explican por qué el cerebro responde tan positivamente a esta práctica breve pero intencional.

modo avión y concentración WEB

Solo 30 minutos: el impacto de una pausa digital corta

No se trata de horas sin celular ni de “detox digitales” extremos, sino de apenas 30 minutos en modo avión. Ese lapso fue suficiente para generar mejoras claras en la concentración, según los resultados analizados.

Durante ese tiempo, el cerebro entra en un estado de menor fragmentación atencional. Las personas logran completar tareas sin interrupciones, mantienen una línea de pensamiento más estable y experimentan menos saltos mentales.

Esto es especialmente relevante en un entorno donde la multitarea digital se volvió la norma, a pesar de que numerosos estudios demuestran que reduce la eficiencia.

Los especialistas señalan que esta pausa tiene un efecto acumulativo

Practicarla de forma diaria puede entrenar al cerebro para tolerar mejor la ausencia de estímulos constantes, fortaleciendo la atención sostenida a largo plazo. No es solo una mejora momentánea, sino un hábito que puede reeducar la relación con la tecnología.

El estudio también destaca que muchas personas subestiman el impacto del celular sobre su concentración. Al probar el modo avión por 30 minutos, suelen notar una diferencia inmediata, lo que refuerza la adherencia al hábito. Esa toma de conciencia es clave para recuperar el control del tiempo y de la energía mental.

Mantener el celular en modo avión durante 30 minutos no es una solución mágica, pero sí una herramienta simple y efectiva para mejorar la concentración.