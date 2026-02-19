iPhone 17 Pro Max: cuánto sale en Chile el de 256 gigas comparado con Argentina

El precio del modelo de 256 GB en Chile frente al valor en Argentina y la conversión a dólares al tipo de cambio oficial.

En Chile, el valor en pesos chilenos puede traducirse a dólares y luego a pesos argentinos según el Banco Nación.

El Chile vuelve a ser referencia para los argentinos que buscan tecnología a mejor precio. Con el lanzamiento del iPhone 17 Pro Max de 256 GB, muchos comparan cuánto cuesta cruzar la cordillera frente a comprarlo directamente en Argentina.

Con un dólar en movimiento en ambos países, la diferencia puede ser significativa. El valor final depende tanto del precio en pesos chilenos como de la cotización del dólar oficial en el Banco Nación.

¿Cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max en Chile comparado con Argentina? En Chile, el iPhone 17 Pro Max de 256 GB tiene un precio de $1.549.990 pesos chilenos. Con el dólar en ese país a 855 pesos chilenos, el valor equivale a aproximadamente 1.812 dólares. Si esos 1.812 dólares se convierten a pesos argentinos tomando la cotización del Banco Nación de $1.420, el resultado es cercano a $2.573.000.

iPhone 17 Pro max chile En Argentina, el mismo modelo se vende a $3.899.000 en Frávega. La diferencia supera el millón de pesos argentinos, lo que mantiene a Chile como una opción más económica para quienes puedan viajar.

iPhone 17 Pro max arg Qué ofrece el iPhone 17 Pro Max El iPhone 17 Pro Max cuenta con pantalla de 6,9 pulgadas, procesador Apple A Series y 12 GB de memoria RAM. Incorpora una cámara posterior de 48 MP con lente ultra gran angular de 48 MP y zoom óptico de 8x, además de grabación en 4K Ultra HD y cámara frontal de 18 MP.

También ofrece conectividad 5G, Wi Fi 7, Bluetooth 6.0 y resistencia al agua con certificación IP68. Incluye carga rápida y carga inalámbrica, aunque no trae cargador en la caja. Es un equipo nuevo que requiere IMEI y mantiene reconocimiento facial y lector de huella como sistemas de seguridad.