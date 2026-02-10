10 de febrero de 2026 - 22:47

Se conoció la fecha de lanzamiento del iPhone 17e: el nuevo modelo "barato" de Apple

Según filtraciones, el celular más económico del catálogo, tendría un valor de 599 dólares en Estados Unidos y su lanzamiento estaría estimado para febrero.

Se estima que el nuevo iPhone 17e podría llegar en febrero. Cuáles son las posibles características del modelo.

El iPhone 17e, el próximo modelo "barato" de Apple, se prepara para su llegada en febrero de 2026. Según información filtrada, el dispositivo tendría un precio estimado de 599 dólares en Estados Unidos.

Esta nueva versión, busca combinar las características de los nuevos modelos con un diseño accesible, dirigido a un público más amplio.

El nuevo equipo forma parte de la gama del iPhone 17 ,que se lanzó en septiembre del año pasado, que incluye al iPhone 17, el iPhone 17 Air, una de las grandes novedades por su diseño ultradelgado, y los modelos iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

Cómo sería el nuevo iPhone 17e

Entre las principales novedades se destaca la incorporación de MagSafe, una función ausente en el modelo anterior, que permitiría carga inalámbrica de hasta 25 W y compatibilidad con el ecosistema de accesorios magnéticos de Apple.

En cuanto al rendimiento, el iPhone 17e portaría el el mismo chip A19 del iPhone 17.

Otra actualización destacada sería el módem propio de Apple, con un chip C1X para 5G y LTE y N1 para WiFi 7 y Bluetooth de nueva generación. Esto reduciría la dependencia de proveedores externos y mejoraría el control sobre la experiencia de red.

Este modelo mantendría una pantalla OLED de 6,1 pulgadas con tasa de refresco de 60 Hz y el clásico notch con Face ID.

En aspectos como fotografía y almacenamiento no se esperan grandes cambios. Por un lado, incluiría una única cámara trasera de 48 megapíxeles y una frontal de 12 MP. Mientras que de memoria el dispositivo contaría con 8 GB de RAM y una capacidad base de 128 GB.

Si bien desde Apple no confirmaron la fecha no tales especificaciones del modelo, todo indica que el iPhone 17e llegará en febrero como el modelo más accesible del catálogo. Esta alternativa está pensada para quienes buscan acceder a estos dispositivos de alta gama pero a precios más baratos.

