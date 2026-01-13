La inédita alianza de Google y Apple para potenciar a Siri: quieren ganarle a ChatGPT

Apple y Google acordaron una alianza estratégica para potenciar a Siri , quitarle peso a ChatGPT (OpenAI) y acelerar la incorporación de inteligencia artificial en el iPhone , en un movimiento que expone las dificultades de la compañía para sostener el liderazgo tecnológico frente al avance de sus competidores.

El entendimiento fue comunicado este lunes por ambas empresas y establece que A pple utilizará la tecnología Gemini de Google como base para desarrollar y personalizar un paquete de funciones de inteligencia artificial agrupadas bajo el nombre “ Apple Intelligence ”, que llegarán no solo al iPhone sino también a otros dispositivos de la marca.

La decisión se explica, en parte, por el retraso de Apple en el despliegue de herramientas de IA generativa , un terreno donde Google y Samsung avanzaron con mayor velocidad en sus propios equipos.

Apple había prometido una renovación profunda de Siri, con un asistente más conversacional, capaz de realizar múltiples tareas y entender mejor el contexto del usuario. Sin embargo, ese rediseño continuó en etapa de desarrollo y la empresa reconoció el año pasado que la nueva versión de Siri no estaría lista hasta “entrado 2026”.

La demora quedó en evidencia incluso en campañas publicitarias de Google, que ironizó sobre las limitaciones del asistente del iPhone durante el lanzamiento de su último teléfono Pixel.

Para Google, el acuerdo representa un espaldarazo clave en la competencia global por la inteligencia artificial.

Dan Ives, analista de Wedbush Securities, definió en AP News a la alianza como un “momento de validación importante para Google”, al lograr que Apple respalde su tecnología en un producto masivo como el iPhone.

Google y Apple, cada vez más unidos

La compañía de Mountain View profundizó en los últimos meses la integración de Gemini en su buscador y en servicios como Gmail, en una carrera cada vez más directa con OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, que ya mantiene un acuerdo con Apple para ofrecer su chatbot como una opción adicional en los dispositivos.

El trasfondo financiero refuerza la magnitud del movimiento entre Google y Apple.

Alphabet, la empresa matriz de Google, superó esta semana los 4 billones de dólares de valor de mercado durante la rueda bursátil y se ubicó alrededor de 150.000 millones de dólares por encima de Apple, que durante años lideró el ranking global de capitalización.

Nvidia y Microsoft también cruzaron ese umbral en el último año, aunque con valuaciones más volátiles.

En paralelo, el acuerdo se apoya en una relación comercial de larga data entre ambas compañías. Google paga a Apple más de 20.000 millones de dólares anuales para ser el motor de búsqueda predeterminado en el iPhone y otros productos. El vínculo quedó bajo la lupa judicial en Estados Unidos, pero un fallo reciente permitió que continúe, con ajustes, tras considerar que el buscador de Google incurrió en prácticas monopólicas.