Las 5 carreras poco conocidas con sueldos millonarios que casi nadie elige, según la Inteligencia Artificial

Olvidate de las opciones de siempre. Un informe revela las 5 carreras con pocos egresados, alta demanda y salarios que superan ampliamente la media nacional.

Elegir qué estudiar es una de las decisiones más difíciles para los jóvenes. Al terminar la secundaria, la duda entre la estabilidad económica y la vocación suele generar mucha incertidumbre a la hora de consultar las opciones en carreras universitarias.

Aunque Medicina o Abogacía siguen siendo las más populares, existen opciones que pasan inadvertidas y ofrecen beneficios económicos imbatibles. Según la Inteligencia Artificial y datos de mermas profesionales, estas son las 5 carreras con sueldos millonarios que pocos eligen.

image El ranking de las carreras con sueldos altos Ingeniería en Petróleo: Es una de las menos elegidas, pero ofrece salarios altísimos en el sector energético. Con el crecimiento de Vaca Muerta, la demanda de estos profesionales supera la cantidad de graduados actuales. Ingeniería en Minas: Gracias al auge de la minería en Argentina, estos ingenieros pueden recibir sueldos millonarios, especialmente en proyectos internacionales. Es un rubro donde los puestos a veces no llegan a cubrirse. Ciencias Actuariales (Actuario): Son expertos en gestionar riesgos financieros mediante matemáticas y estadísticas. Es considerada una de las carreras más difíciles, pero sus profesionales son de los mejor remunerados del país. Licenciatura en Plantas Propulsoras Marinas: Esta carrera naval tiene una escasez crítica de profesionales. Con solo 20 graduados en tres años, ofrece salida laboral inmediata y salarios que pueden cobrarse en moneda extranjera. Especialización en Derecho Tributario: Si bien el Derecho es masivo, esta especialidad en consultorías permite ingresos muy elevados. Los abogados dedicados al ámbito tributario son piezas clave para las grandes empresas. Por qué apostar por estas disciplinas El mercado laboral actual prioriza las carreras vinculadas a la energía, la tecnología y la ingeniería. En muchos de estos sectores, existen miles de puestos que quedan vacantes cada año por falta de profesionales calificados.