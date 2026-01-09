Con tan solo 6 clases, chicos desde los 10 años podrán crear su propio "compañero robótico": cómo anotarse

Probot School, la primera escuela de programación y robótica de Argentina, presenta un propuesta para el comienzo de este 2026. La institución, ha organizado una especie de escuela de verano, llamada Probotito. Se trata de un curso intensivo de 6 clases donde niños y adolescentes podrán crear su propio “compañero robótico”.

La propuesta combina robótica, electrónica y programación en una experiencia educativa integral, pensada para que los participantes comprendan cómo funciona la tecnología desde adentro y desarrollen habilidades clave para el futuro.

A lo largo del curso, cada estudiante construye un robot interactivo de escritorio, basado en un diseño de hardware moderno y minimalista, impulsado por el microcontrolador ESP32-C3 Super Mini.

A través de este taller, los chicos adquirirán conceptos fundamentales en programación, desarrollo de habilidades en el ensamblaje electrónico, incorporarán nociones sobre el manejo y la adaptación de imágenes y animaciones y su imaginación será estimulada para generar creatividad y pensamiento crítico.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la personalización. Los estudiantes aprenden a programar el comportamiento de su robot mediante animaciones, imágenes o secuencias visuales, transformándolo en una mascota virtual con identidad propia. De esta manera, se fomenta no solo el aprendizaje técnico, sino también la creatividad, la expresión y la toma de decisiones.

Probotito cuenta con una pantalla OLED que permite mostrar emociones, animaciones e imágenes creadas por los propios alumnos, y un sensor capacitivo integrado que posibilita la interacción sin botones físicos, detectando el contacto humano directamente a través de su carcasa. Este enfoque favorece una experiencia intuitiva y estimula el vínculo entre tecnología, creatividad y juego.

Cómo inscribirse a la escuela de verano

El programa comienza 19 de enero y dura solo 6 clases prácticas. Al finalizar, los alumnos se llevarán a casa el robot que ellos mismos construyeron.

El curso está destinado a estudiantes de entre 10 y 17 años, donde aprenderán a diseñar, armar y programar su propio compañero robótico.

El curso está estructurado como una plataforma educativa de aprendizaje práctico, en la que los chicos y chicas exploran conceptos de sistemas embebidos, programación de interfaces y uso de sensores, siempre acompañados por docentes especializados. El trabajo es progresivo y adaptado a la edad, promoviendo la comprensión, la autonomía y el pensamiento lógico.

Los interesados pueden inscribirse en este enlace o consultar para más información en la web https://www.probotschool.com/.