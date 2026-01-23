Apple iPad 11 A16 en Chile: precio del modelo de 128 GB y comparación con Argentina

El iPad 11 con chip A16 se transformó en uno de los modelos más buscados por quienes comparan el precio en Chile con el valor que tiene en Argentina. Con 128 GB de almacenamiento y un enfoque claro en el uso cotidiano, este dispositivo aparece como una alternativa sólida para estudiar, trabajar y consumir contenido sin pagar de más.

La diferencia de valores entre ambos países vuelve clave analizar cuánto cuesta realmente traerlo desde Chile y si conviene frente a las opciones disponibles en el mercado argentino. En este contexto, el iPad 11 se posiciona como uno de los equipos con mejor relación entre prestaciones y costo.

En Chile , el iPad 11” (A16, 128GB, Wi-Fi) en color plata tiene un precio oficial de $449.990 pesos chilenos . Para entender su impacto real en el bolsillo argentino, hay que hacer la conversión paso a paso.

Con un dólar cotizando a 855 pesos chilenos , ese valor equivale aproximadamente a 526 dólares . Si esos dólares se pasan a pesos argentinos tomando como referencia el tipo de cambio del Banco Nación, a $1.450 , el precio final ronda los $763.000 pesos argentinos .

La comparación es directa: en Argentina, el mismo modelo se vende en Frávega a $1.309.999 , lo que marca una diferencia de más de medio millón de pesos. Este contraste explica por qué muchos usuarios consideran comprar el iPad 11 en Chile como una opción claramente más conveniente.

iPad 11 arg

Por qué el iPad 11 es el más equilibrado para la mayoría de los usuarios

Según especialistas el chip A16 ofrece un rendimiento más que suficiente para el día a día, permite usar dos aplicaciones en simultáneo, reproducir videos mientras se toman apuntes, navegar con múltiples pestañas abiertas y trabajar con fluidez en iPadOS sin ralentizaciones.

La batería es uno de sus grandes diferenciales. Se puede dejar varios días sin cargar y sigue respondiendo sin problemas, además de ofrecer muchas horas continuas de reproducción de video. Ver una serie descargada durante un vuelo de cinco horas es totalmente viable, con la ventaja de una pantalla de 11 pulgadas que mejora notablemente la experiencia frente a un celular.

Con 128 GB de almacenamiento, hay espacio suficiente para aplicaciones, documentos, fotos y videos sin estar constantemente gestionando memoria. Todo esto en un equipo liviano, fácil de transportar y con conectividad Wi-Fi pensada para el uso diario.