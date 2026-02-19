Llegó el "Modo spoiler" a WhatsApp: qué es y cómo funciona

WhatsApp está preparando nueva actualización para los mensajes en sus chats grupales con el fin de que los usuarios puedan tene r conversaciones sin lanzar "spoiler" al resto de los participantes.

Esta herramienta está pensada con el propósito de que nadie revele información importante en el chat . A pesar de que los ejemplos más comunes son conversaciones sobre series, películas o resultados de fútbol, la función se extiende a cualquier temática que el usuario considere que quiera esconder para que el resto de los integrantes decidan si desean verla o no.

Esta función pueda parecer innovadora, sin embargo Meta ha seguido los pasos de Telegram , plataforma que ofrece una herramienta similar desde hace tiempo.

Según informan desde WaBetaInfo, la novedad se ha detectado en la versión beta 2.26.7.10 para Android, por lo que su llegada oficial podría ser en las próximas semanas.

Para hacer uso de esta nueva actualización, el usuario primero debe escribir un mensaje en el chat grupal. La utilidad se basa en tratar esta nueva opción como si fuese uno de los modos de escritura de negrita, tachado o cursiva.

Allí se debe seleccionar la opción "Spoiler" en el menú interactivo que aparece. Una vez marcado, verás que el texto queda oculto y ya puedes enviarlo de forma normal.

Cuando el usuario la activa, el mensaje aparece borroso o cubierto, de manera que nadie puede leerlo directamente. Solo si la persona pulsa sobre ese mensaje podrá ver lo que pone.

De esta manera, se evita que los miembros de un grupo descubran cierta información y permite que cada participante elija si quiere arriesgarse a leer el contenido o no.