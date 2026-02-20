20 de febrero de 2026 - 12:24

Nietzsche, filósofo alemán, sobre el sentido: "Quien tiene un porqué para vivir, soporta casi cualquier cómo"

Filosofía. La frase de Nietzsche sobre el sentido te ayuda a encontrar tu “porqué” y sostenerte en momentos difíciles con 4 ideas prácticas.

A_2Q-WxZw_2000x1500__1
Por Andrés Aguilera

Cuando todo se vuelve cuesta arriba, no siempre necesitás “más fuerza”: muchas veces necesitás más sentido. Nietzsche lo resumió en una línea famosa: quien tiene un porqué para vivir, soporta casi cualquier cómo. Esta idea no es solo filosofía: también aparece en enfoques psicológicos sobre resiliencia y bienestar.

Qué significa la frase de Nietzsche (y cuál es el “porqué”)

El “porqué” no es una meta gigante ni una frase motivacional. Es algo concreto y personal que te ordena por dentro cuando el día se desordena por fuera.

Puede ser:

  • Una persona (cuidar a tu hijo, acompañar a alguien).

  • Un proyecto (terminar una carrera, levantar un negocio).

  • Un valor (dignidad, libertad, coherencia).

  • Una promesa (no repetir una historia familiar, salir adelante).

El “cómo” es todo lo que viene después: cansancio, incertidumbre, laburos que no salen, duelos, cambios, frustración. La frase no dice que el “cómo” no duela; dice que un “porqué” fuerte te da piso para bancarlo.

image

Por qué esta idea se volvió tan popular en psicología

El psiquiatra Viktor Frankl la retoma mucho (y la populariza) al hablar de sentido y supervivencia emocional: para él, el sentido funciona como motor incluso en situaciones extremas.

Y hoy hay investigación que conecta sentido de vida con protección ante malestar psicológico: por ejemplo, trabajos revisados en literatura científica describen al “meaning in life” como un factor protector frente a ideación suicida y otros indicadores de sufrimiento.

Cómo encontrar tu “porqué” en 10 minutos

Probá este mini-ejercicio (anotado, no solo pensado):

  • Elegí un área: salud, vínculos, trabajo, estudio, futuro, familia.

  • Completá: “Hoy vale la pena porque ___”.

  • Bajalo a una acción mínima: “Esta semana lo traduzco en ___ (algo medible)”.

  • Chequeo de realismo: “Si sale mal, igual sigo siendo ___ (valor)”.

Ejemplos rápidos:

  • “Hoy vale la pena porque quiero estar presente para mi familia → esta semana me acuesto 30 min antes.”

  • “Hoy vale la pena porque quiero recuperar mi autoestima → esta semana cumplo 3 entrenamientos cortos.”

  • “Hoy vale la pena porque quiero cambiar mi vida laboral → esta semana mando 5 CV y llamo a 2 contactos.”

Qué tener en cuenta para que no te juegue en contra

  • Tu “porqué” puede cambiar. No es traición: es vida.

  • No tiene que ser “épico”: tiene que ser sostenible.

  • Si tu “porqué” es solo “no sufrir”, se cae fácil. Mejor que sea un valor o un vínculo.

  • Y si estás en un momento muy oscuro, pedir ayuda profesional también es un “porqué”: cuidarte.

