5 de abril de 2026 - 12:17

Confucio, el filósofo chino cuya frase revela el secreto milenario de la felicidad: "Solo puede ser..."

El pensador chino afirmaba que la alegría no es un objetivo final, sino un proceso que se construye con rituales diarios y satisfacción en lo pequeño.

Filosofía de Confucio sobre la felicidad.

Filosofía de Confucio sobre la felicidad.

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Por Sofía Serelli

Confucio, el sabio que moldeó la cultura y filosofía china, dejó una frase que hoy suena a revolución: "Solo puede ser feliz siempre el que sepa ser feliz con todo". En un mundo obsesionado con el éxito y el consumo, su invitación a valorar lo mínimo es más actual que nunca.

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Nacido en el 551 a.C., este educador fundó una escuela basada en la ética social y el humanismo. Al igual que Sócrates en Occidente, jamás escribió una palabra, pero sus discípulos salvaron su legado en las célebres Analectas.

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Los rituales diarios como camino a la plenitud

Para el confucianismo, la buena conducta no es algo abstracto, sino que se cultiva mediante la meditación y el estudio constante. Confucio ponía un énfasis especial en el ritual para moldear el carácter y, curiosamente, inducir emociones positivas como la felicidad.

Él creía que la felicidad es un concepto que se va completando poco a poco, mediante acciones que parecen pequeñas pero son fundamentales. No existe un gran evento que la garantice por sí solo; se trata de una construcción constante basada en preservar las buenas prácticas.

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El conformismo positivo y el legado de los Kong

La filosofía del sabio chino destaca la importancia de encontrar satisfacción en lo más simple. Esta idea del "conformismo" sugiere que quien sabe alegrarse por cualquier motivo trivial tendrá la capacidad de ser feliz durante toda su existencia.

Sin embargo, el pensador advertía que quienes son incapaces de sentir alegría con las pequeñas cosas tendrán mucha dificultad para alcanzar la plenitud. Es una invitación a mirar lo cotidiano con ojos nuevos, valorando lo que ya tenemos en lugar de sufrir por lo que falta.

Como dato asombroso, su linaje sigue vivo de manera única. La familia de Confucio, los Kong, es la más extensa y antigua del mundo, con más de dos millones de descendientes registrados a lo largo de 83 generaciones. Su sangre y sus ideas han resistido la prueba del tiempo.

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