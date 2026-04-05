Aristóteles planteó que el ser humano es un "animal político" que necesita de la comunidad para alcanzar la plenitud y mantener su brújula moral.

Aristóteles, filósofo griego cuya frase nos hace reflexionar sobre la soledad actual: "Quien se deleita..."

Aristóteles dejó una frase que hoy resuena con fuerza en tiempos de aislamiento digital: "Cualquiera que se deleite en la soledad, o es una bestia salvaje o un dios". Para el sabio griego, vivir totalmente fuera de la sociedad sugiere una naturaleza que es subhumana o sobrehumana.

Esta filosofía sirve como pilar para la teoría social de Occidente, enfatizando que la comunidad es esencial para lograr la Eudaimonia o florecimiento humano. El pensador argumentó en su obra Política que los seres humanos son animales sociales por necesidad y diseño, incompletos por sí mismos.

Aristóteles, sobre el autocontrol Considero más valiente a quien domina sus deseos que a quien vence a sus enemigos, ya que la victoria más difícil... (1) El hombre como animal político por naturaleza En el centro de este pensamiento está la creencia de que el hombre es un Zoon Politikon. Aristóteles sostuvo que la ciudad-estado es una creación de la naturaleza y que el individuo está hecho para vivir dentro de ella para desarrollar su potencial.

Quien no tiene necesidad de los demás por ser autosuficiente ha salido del reino de la humanidad. Para el filósofo, el ser humano se define precisamente por sus limitaciones y su capacidad de razonar, características que exigen una vida compartida con pares para mantener el sentido ético.

Aristóteles, filósofo griego cuya frase nos ayuda a sobrevivir al caos: "Conocerte a vos mismo es..." Aristóteles, filósofo griego cuya frase nos ayuda a sobrevivir al caos: "Conocerte a vos mismo es..." Adobe Stock Entre la fiera y la divinidad: los límites de la soledad La distinción entre "bestia" y "dios" marca los límites de nuestra experiencia. La bestia representa un estado gobernado por el instinto puro, sin razón ni justicia, elementos que solo se cultivan en la interacción. Por el contrario, un dios representa la perfección que no requiere validación externa.

Hoy, esta visión cobra relevancia frente a la soledad digital. La ciencia moderna coincide con Aristóteles: los logros personales y la paz interna dependen directamente de la salud de nuestros entornos sociales. Retirarse por completo del mundo es, en esencia, abandonar lo que nos hace humanos. Estatua de Aristóteles en Grecia Estatua de Aristóteles en Grecia El legado de Aristóteles, plasmado en tratados como la Ética a Nicómaco, sigue dictando los términos de la obligación social y la salud psicológica contemporánea. Su trabajo nos recuerda que la comunidad no es un accesorio, sino el entorno indispensable para vivir mejor juntos.