Aristóteles, filósofo griego que explicó por qué el deseo vence a la razón: "La victoria más difícil es..."

Descubrí la técnica del filósofo griego para ganar la "guerra civil" del alma y entender por qué a veces actuamos en contra de nuestro propio bienestar.

Aristóteles nos dejó una reflexión sobre el deseo y la razón que sigue vigente hasta hoy.

Aristóteles nos dejó una reflexión sobre el deseo y la razón que sigue vigente hasta hoy. 

Por Sofía Serelli

¿Alguna vez te propusiste algo y terminaste haciendo exactamente lo contrario? Ese sentimiento de frustración tiene nombre desde hace 2.300 años. Aristóteles, el sabio de Estagira, descifró que la batalla más feroz no ocurre en un campo de batalla externo, sino en la intimidad cotidiana donde colisionan la razón y el deseo.

El cortocircuito mental: por qué fallamos

A diferencia de otros pensadores, Aristóteles no creía que hiciéramos las cosas mal por pura ignorancia. Él introdujo el concepto de akrasia, esa "debilidad de la voluntad" que nos hace elegir el camino equivocado aunque sepamos cuál es el correcto. Es un estado similar a estar borracho o dormido: sabemos la teoría, pero en el momento crítico, el conocimiento no está operativo.

image

Este fallo no es una distracción pasajera, sino un cortocircuito práctico. El filósofo explica que entre lo que creemos que debemos hacer y lo que terminamos haciendo, existe un triángulo de tensión donde el deseo suele tirar con más fuerza. La clave no es no sentir la tentación, sino entrenar el carácter para que la razón gane la pulseada.

“Considero más valiente a quien domina sus deseos que a quien vence a sus enemigos, ya que la victoria más difícil es la victoria sobre uno mismo”.

image

Los cuatro perfiles del carácter

Para Aristóteles, existen cuatro estados del alma que definen cómo enfrentamos la vida. La virtud es la armonía total; el vicio es elegir directamente lo malo. Sin embargo, la mayoría de nosotros nos movemos entre la enkrateia (autocontrol) y la akrasia.

La diferencia es sutil pero vital: el que tiene autocontrol siente la tentación pero se resiste y no cae. En cambio, el que sufre de falta de autocontrol elige bien en su mente, pero falla en la perseverancia y termina cediendo al impulso. Lo más importante que nos dice el filósofo es que ambos estados son voluntarios; somos responsables de nuestra propia guerra interna.

Entrenar la voluntad no significa dejar de tener deseos negativos, sino aprender a dirigirlos. La pregunta que este pensador nos deja para el siglo XXI es simple: ¿está tu carácter lo suficientemente entrenado para que tu voluntad mande sobre tus impulsos?.

