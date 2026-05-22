22 de mayo de 2026 - 12:32

¿Impreso o imprimido?: la RAE confirmó cuál es la manera correcta de escribirlo

Esta palabra suele ser motivo de uno de los grandes debates que existen y por eso la RAE ha tenido que intervenir.

La RAE solucionó esta duda a la hora de escribir.

La RAE solucionó esta duda a la hora de escribir.

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Por Alejo Zanabria

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La Real Academia Española (RAE) es un recurso esencial para resolver estas ambigüedades, aclarando muchas de las dudas que persisten en el uso de los participios. En un idioma tan dinámico como el español, la evolución de la lengua y el uso coloquial pueden chocar con las normas gramaticales establecidas, lo que genera confusiones.

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La RAE solucionó esta duda a la hora de escribir.

La RAE solucionó esta duda a la hora de escribir.

Imprimido e impreso: cómo se dice según la RAE

Uno de los temas más discutidos en la gramática española es el uso de los participios, especialmente el del verbo imprimir. Durante mucho tiempo, se consideró que la única forma correcta era impreso. Sin embargo, en la actualidad, la RAE ha aceptado también imprimido. Ambas formas son válidas, aunque presentan diferencias en su uso.

La duda entre decir impreso o imprimido existe desde hace mucho tiempo y suele generar debate. Por eso, la RAE aclaró cuál es el uso correcto de cada forma y en qué contexto deben aplicarse.

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La RAE solucionó esta duda a la hora de escribir.

La RAE solucionó esta duda a la hora de escribir.

La respuesta es que ambas formas son válidas, aunque “impreso” es la más usada y recomendada en la actualidad. En cambio, “imprimido” se mantiene como opción aceptada en ciertos casos, especialmente como participio en el uso compuesto.

Según la RAE, las reglas son:

  • “Impreso” se utiliza como participio irregular y también como adjetivo.
  • “Imprimido” es participio regular, válido pero menos frecuente.
  • En frases como “he imprimido” o “he impreso”, ambas son correctas.
  • El uso más extendido en el español moderno es “impreso”.

En conclusión, la RAE señala que las dos formas son correctas, pero recomienda preferir “impreso” como opción más natural y común en la lengua actual.

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