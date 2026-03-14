Qué dice la RAE sobre usar la expresión "más mejor"

Aunque muchos corrigen esta expresión de forma automática, la RAE tiene una postura que genera debate en el mundo del lenguaje.

Decir "más mejor" parece, a simple vista, un error evidente. En escuelas, redes sociales y conversaciones cotidianas, no falta quien corrija de inmediato a quien lo usa. Pero la RAE, institución máxima en el ámbito del idioma español, tiene una mirada más matizada sobre esta construcción, y su explicación puede dejar boquiabiertos a amantes de la escritura y el lenguaje.

Según la RAE, la expresión "más mejor" es gramaticalmente redundante, ya que "mejor" ya es una forma comparativa de bueno, y añadirle "más" se considera innecesario. Sin embargo, no la cataloga como incorrecta en todos los contextos. Esta forma puede aparecer en la lengua hablada de manera enfática o coloquial, como parte de un recurso expresivo o emocional. En otras palabras: puede usarse, pero no es recomendable.

RAE La RAE explicó sobre el uso de esta expresión. web La institución también aclara que la redundancia no siempre implica incorrección. En muchos casos, el idioma se nutre de expresiones intensificadas o repetitivas para generar impacto o dar mayor énfasis. Frases como "lo vi con mis propios ojos" o "subir arriba" son redundantes, pero aceptadas por su uso extendido. De igual modo, "más mejor" se ubica en un terreno similar, aunque con menos tolerancia social.

En el universo de las curiosidades del español, este tipo de expresiones generan debates apasionados. Por un lado están los defensores de la norma estricta; por el otro, los que aceptan los giros populares como parte de la riqueza viva del idioma. Y aunque la RAE sugiere evitar “más mejor”, su postura no es tan tajante como muchos creen.

RAE La RAE explicó sobre el uso de esta expresión. web ¿Qué lugar ocupa "más mejor" en el lenguaje actual? Hoy en día, "más mejor" aparece con frecuencia en canciones, memes, redes sociales y bromas cotidianas. Su uso responde a una intención clara de generar humor, informalidad o cercanía. Por eso, aunque no se aconseje en textos de escritura formal, puede tener un lugar válido en otros registros más relajados.

La RAE, el uso social y la evolución del lenguaje dejan en claro que lo importante no siempre es solo la corrección, sino también la intención. Y ahí es donde “más mejor” encuentra su inesperado permiso.