Pasó tres meses esperando ser adoptada y el tierno encuentro con su "nueva" mamá recorrió el mundo

La vida de Olive antes de ser rescatada era incierta . El refugio determinó que probablemente había tenido cachorros antes de llegar allí, y nadie sabe con certeza cómo era su vida ni cómo la trataban. La perrita estaba claramente encantada cuando su madre la adoptó y no quería volver jamás a aquellos días de incertidumbre.

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Pocas semanas después de la adopción de Olive , Kelly tuvo que pasar una noche lejos de ella por primera vez. Dejó a la canina en casa con su compañera de piso, sabiendo que estaría bien cuidada, pero estar separada de su nueva mejor amiga seguía siendo un reto. El tierno reencuentro se hizo viral.

“Dejarla sola aunque sea un segundo me mata”, escribió Kelly . “Estuve pensando en ella toda la noche”, dijo, apenada de haber tenido que dejar a Olive .

Durante todo el tiempo que la mujer estuvo fuera, la dulce Olive se quedó junto a la puerta principal y se negó a moverse. La compañera de piso de Kelly incluso le preparó una camita para que estuviera cómoda mientras esperaba. Después de todo lo que había pasado, Olive parecía preocupada de que su nueva madre no volviera por ella.

Cuando Kelly finalmente llegó a casa, la reacción de Olive no tuvo precio, y todo quedó grabado en un vídeo, que luego ella misma subió a redes sociales.