22 de mayo de 2026 - 13:41

Pasó tres meses esperando ser adoptada y el tierno encuentro con su "nueva" mamá recorrió el mundo

Olive pasó casi tres meses esperando tener una nueva casa y en el momento en que ella y su madre se conocieron, fue amor a primera vista.

Luego de tres meses de espera Olive fue adoptada y en encuentro con su madre recorrió el mundo.

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Por Alejo Zanabria

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Pocas semanas después de la adopción de Olive, Kelly tuvo que pasar una noche lejos de ella por primera vez. Dejó a la canina en casa con su compañera de piso, sabiendo que estaría bien cuidada, pero estar separada de su nueva mejor amiga seguía siendo un reto. El tierno reencuentro se hizo viral.

La espera de la perrita fue larga

“Dejarla sola aunque sea un segundo me mata”, escribió Kelly. “Estuve pensando en ella toda la noche”, dijo, apenada de haber tenido que dejar a Olive.

Durante todo el tiempo que la mujer estuvo fuera, la dulce Olive se quedó junto a la puerta principal y se negó a moverse. La compañera de piso de Kelly incluso le preparó una camita para que estuviera cómoda mientras esperaba. Después de todo lo que había pasado, Olive parecía preocupada de que su nueva madre no volviera por ella.

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@madikelly1 Leaving her for even one second kills me I was thinking about her all night. #fyp #fyp #foryou #adoptdontshop Bundle of Joy (From "Inside Out") - Piano Version - Clavier & your movie soundtrack

Cuando Kelly finalmente llegó a casa, la reacción de Olive no tuvo precio, y todo quedó grabado en un vídeo, que luego ella misma subió a redes sociales.

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