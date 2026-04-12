Sócrates, filósofo cuya frase nos ayuda a saber quién es leal de verdad: "El amigo debe ser como el dinero..."

Sócrates no buscaba poner precio a las personas, sino aplicar una inteligencia emocional preventiva para identificar la lealtad antes de que aparezcan problemas

"El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor". Esta frase, atribuida al filósofo ateniense Sócrates, cobra hoy una relevancia inusitada en un mundo de conexiones rápidas. Lejos de querer mercantilizar los afectos, el pensador nos invita a reflexionar sobre la solidez de nuestros vínculos.

La comparación es astuta: así como una gestión responsable de las finanzas nos salva de la precariedad en una emergencia, observar la conducta de quienes nos rodean permite identificar la lealtad real. La idea es conocer el valor del apoyo antes de que la enfermedad, el fracaso o la pérdida nos obliguen a pedir ayuda.

DLA - 2026-02-09T134907.257 Sócrates, filósofo griego cuya frase explica por que el dolor nos vuelve más sabios: "Cásate por todos los..." Inteligencia emocional y prevención Para Sócrates, reconocer el valor de una persona no es un acto egoísta ni interesado. Se trata de una forma de inteligencia emocional que nos protege de las falsas expectativas. En la práctica, esto implica invertir tiempo y sinceridad en las relaciones, evaluando si la conexión es profunda o simplemente superficial.

La verdadera "rentabilidad" de una amistad, según el pensamiento socrático, se manifiesta en la capacidad de acompañar al otro sin esperar beneficios inmediatos. Esto contrasta fuertemente con la era digital, donde los vínculos suelen ser frágiles y marcados por la utilidad momentánea.

Una vida de coherencia extrema Sócrates no era solo un hombre de palabras. Nacido en Atenas hacia el 470 a.C., dedicó su vida al debate en el ágora y a la mayéutica, ese método de preguntas para ayudar a otros a parir sus propias ideas. A pesar de su enorme influencia, nunca escribió sus enseñanzas; prefería el diálogo cara a cara.

socrates Sócrates Su negativa a aceptar el status quo y su compromiso con la virtud lo llevaron a un final trágico. Tras ser acusado de corromper a los jóvenes y de impiedad, fue condenado a muerte. Rechazó cualquier salida fácil y murió bebiendo cicuta, convirtiéndose en un símbolo eterno de integridad. Hoy, su máxima nos recuerda que la solidez de nuestra red de apoyo depende de la calidad de los vínculos individuales. Valorar a los demás antes de que llegue la tormenta es la mejor forma de construir resiliencia colectiva frente a las crisis que atraviesan toda existencia humana.