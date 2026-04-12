12 de abril de 2026 - 23:40

Sócrates, filósofo cuya frase nos ayuda a saber quién es leal de verdad: "El amigo debe ser como el dinero..."

Sócrates no buscaba poner precio a las personas, sino aplicar una inteligencia emocional preventiva para identificar la lealtad antes de que aparezcan problemas

Sócrates, filósofo griego y sus grandes frases.

Sócrates, filósofo griego y sus grandes frases.

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Por Cristian Reta

"El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor". Esta frase, atribuida al filósofo ateniense Sócrates, cobra hoy una relevancia inusitada en un mundo de conexiones rápidas. Lejos de querer mercantilizar los afectos, el pensador nos invita a reflexionar sobre la solidez de nuestros vínculos.

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La comparación es astuta: así como una gestión responsable de las finanzas nos salva de la precariedad en una emergencia, observar la conducta de quienes nos rodean permite identificar la lealtad real. La idea es conocer el valor del apoyo antes de que la enfermedad, el fracaso o la pérdida nos obliguen a pedir ayuda.

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Inteligencia emocional y prevención

Para Sócrates, reconocer el valor de una persona no es un acto egoísta ni interesado. Se trata de una forma de inteligencia emocional que nos protege de las falsas expectativas. En la práctica, esto implica invertir tiempo y sinceridad en las relaciones, evaluando si la conexión es profunda o simplemente superficial.

Una vida de coherencia extrema

Sócrates no era solo un hombre de palabras. Nacido en Atenas hacia el 470 a.C., dedicó su vida al debate en el ágora y a la mayéutica, ese método de preguntas para ayudar a otros a parir sus propias ideas. A pesar de su enorme influencia, nunca escribió sus enseñanzas; prefería el diálogo cara a cara.

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Sócrates

Sócrates

Su negativa a aceptar el status quo y su compromiso con la virtud lo llevaron a un final trágico. Tras ser acusado de corromper a los jóvenes y de impiedad, fue condenado a muerte. Rechazó cualquier salida fácil y murió bebiendo cicuta, convirtiéndose en un símbolo eterno de integridad.

Hoy, su máxima nos recuerda que la solidez de nuestra red de apoyo depende de la calidad de los vínculos individuales. Valorar a los demás antes de que llegue la tormenta es la mejor forma de construir resiliencia colectiva frente a las crisis que atraviesan toda existencia humana.

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