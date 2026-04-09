¿Chau smartphones? lanzan un celular para niños sin internet ni redes que busca recuperar la comunicación real

La empresa estadounidense Tin Can lanzó un teléfono doméstico diseñado exclusivamente para niños que busca combatir la distracción digital provocada por los smartphones . Con un diseño que evoca los años 80, el aparato carece de redes sociales, juegos y navegación por internet. El objetivo principal es fomentar la comunicación segura y el desarrollo de habilidades sociales en los más chicos.

La creciente preocupación de las familias por el impacto de las pantallas en la infancia impulsó la creación de alternativas que priorizan la seguridad. A diferencia de los relojes inteligentes o los celulares liberados , este dispositivo propone un regreso a las raíces de la comunicación interpersonal.

Aunque su apariencia es nostálgica , con cables espiralados y tonos pastel, el equipo opera mediante conexión a internet . La configuración es rápida: el usuario solo debe escanear un código QR desde el móvil de los adultos para vincularlo a la aplicación de gestión.

Una de las funciones más destacadas es que solo los números autorizados previamente pueden llamar al dispositivo, eliminando cualquier posibilidad de contacto no deseado o spam. Los padres pueden establecer "horas de silencio" y rastrear el historial de llamadas para supervisar cómo utilizan los niños su tiempo de charla desde su propio celular.

El modelo básico tiene un costo aproximado de 75 dólares y permite llamadas gratuitas dentro de su propia red. Para comunicarse con números externos, como los de abuelos o profesores, es necesario activar un plan adicional de unos 10 dólares mensuales. Actualmente, el servicio se encuentra disponible únicamente en Estados Unidos y Canadá, dependiendo siempre de una conexión wifi estable y energía eléctrica.

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Habilidades sociales y enfoque en la conversación

El impacto en el desarrollo infantil va más allá de la simple llamada. Los especialistas observan que los niños de entre siete y nueve años son quienes más aprovechan el sistema, aprendiendo normas de cortesía que la mensajería instantánea ha erosionado. Al usar un teléfono fijo, los chicos practican cómo presentarse, cómo dejar mensajes claros y cómo dar por terminada una charla de forma educada.

Incluso aspectos mecánicos, como sostener el auricular entre el hombro y la oreja mientras se escribe algo, resultan ser aprendizajes valiosos para el desarrollo motriz y social. Para muchos adultos, este aparato funciona como una solución de transición ideal antes de que el menor reciba su primer smartphone con acceso completo a la web.

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Tin Can ofrece una experiencia de conversación enfocada, sin las interrupciones constantes de notificaciones o el deseo compulsivo de deslizar la pantalla. Es una herramienta que busca devolverle al acto de hablar el espacio de atención que los algoritmos de plataformas como TikTok o YouTube han ocupado en la vida de los más jóvenes.