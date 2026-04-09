El primer ministro Kyriakos Mitsotakis anunció que la medida regirá desde 2027. Las medidas que implementarán para garantizar la prohibición.

Grecia prohibirá las redes sociales a menores de 15 años y presionará a la UE para que se sume al bloqueo

Grecia prohibirá las redes sociales a menores de 15 años y presiona a la UE para que se acople al bloqueo.

Al igual que países como Australia y España, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, confirmó que a partir de 2027 entrará en vigencia una prohibición para que los menores de 15 años utilicen redes sociales, una medida que busca frenar los efectos nocivos de las plataformas en la salud mental.

A través de un video publicado en TikTok, el mandatario de 58 años fundamentó la decisión por el aumento de casos de ansiedad, problemas de sueño y baja autoestima por los comentarios en línea y las funciones adictivas de las aplicaciones.

Grecia presiona a Europa La estrategia griega busca liderar un cambio regional. “Estaremos entre los primeros en tomar esta iniciativa, estoy seguro de que no será el último. Nuestro objetivo es impulsar a la Unión Europea en esta dirección”, sostuvo Mitsotákis.

La Justicia de Estados Unidos dictaminó que la adicción a las redes sociales es real y deliberada Grecia prohibirá las redes sociales para menores de 15 años. Web El funcionario sostuvo que probablemente se ganará el odio de muchos niños de su país, pero según datos de una encuesta realizada a comienzos de año, hay un amplio consenso en la población adulta respecto a la medida.

Las medidas para garantizar la prohibición Para garantizar la prohibición, el gobierno implementará un sistema técnico de control. Los padres deberán descargar la aplicación Kids Wallet, respaldada por el Estado, la cual se vinculará a los dispositivos de sus hijos para bloquear el acceso.

Además, las compañías tecnológicas estarán legalmente obligadas a cumplir con las nuevas restricciones verificando la edad de sus usuarios. De no hacerlo, se enfrentarán a multas millonarias bajo el marco de la Ley de Servicios Digitales de la UE. Cabe recordar que Grecia en el 2024, prohibió el uso de teléfonos móviles en los establecimientos escolares.