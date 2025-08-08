Trump y Putin se reunirán en Alaska para avanzar en un posible acuerdo de paz en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció que se reunirá el próximo viernes 15 de agosto con el mandatario ruso Vladimir Putin en Alaska , en lo que será el primer encuentro presencial entre líderes de ambos países desde 2021. La cumbre buscará acercar posiciones para un acuerdo de paz en Ucrania , conflicto que se prolonga desde febrero de 2022.

“La tan esperada reunión entre mi persona, como Presidente de los Estados Unidos de América, y el Presidente de Rusia , Vladimir Putin, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el Gran Estado de Alaska. Próximamente se ofrecerán más detalles”, publicó Trump en sus redes sociales.

La fecha y el lugar fueron confirmados por el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov , quien destacó que “ Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos, por lo que es bastante lógico que la reunión se celebre en Alaska ”. Ushakov también expresó que Moscú espera que un próximo encuentro se lleve a cabo en territorio ruso.

Horas antes del anuncio , Trump adelantó que el plan de paz mediado por Washington podría contemplar intercambios de territorios para “mejorar la situación de ambos países” implicados.

“Hablamos de un territorio disputado durante tres años y medio, con la muerte de muchos rusos y ucranianos. (...) Habrá intercambios de territorios para beneficio de ambos”, señaló, confiado en que Putin y el presidente ucraniano Volodimir Zelensky estén dispuestos a negociar.

El mandatario estadounidense subrayó que el objetivo central es alcanzar un cese del fuego y que “Europa quiere paz” tras millones de desplazados y decenas de miles de muertos.

Movimientos diplomáticos previos a la cumbre

Según el Kremlin, Putin mantuvo conversaciones con los líderes de China e India para recabar apoyo internacional. El presidente chino Xi Jinping expresó su respaldo a una “solución a largo plazo” y celebró el diálogo entre Moscú y Washington. Por su parte, el primer ministro indio Narendra Modi agradeció a Putin por informarle sobre los avances y reiteró su compromiso con iniciativas de paz.

En paralelo, Trump mencionó la posibilidad de que los Emiratos Árabes Unidos sirvan como sede para futuras negociaciones entre Rusia y Ucrania, aunque no hay confirmación oficial. También deslizó la opción de un encuentro trilateral con Zelensky tras la reunión con Putin, aunque no lo consideró un requisito indispensable.

El conflicto en el frente ucraniano

Mientras avanzan las gestiones diplomáticas, la guerra sigue activa. El gobernador de Donetsk, Vadym Filashkin, anunció la evacuación de familias con niños en 19 aldeas del este, situadas a menos de 30 kilómetros del frente, ante el avance de las tropas rusas.

Pese a los intentos de mediación, Zelensky ha reiterado que Ucrania no cederá territorios ocupados, incluidas las zonas del este bajo control ruso desde el inicio de la invasión.

Un encuentro con alto peso histórico

La reunión de Alaska será la primera cumbre presencial entre un presidente estadounidense y uno ruso desde junio de 2021, cuando Joe Biden se entrevistó con Putin en Ginebra.

Con la comunidad internacional expectante, la cita del 15 de agosto podría marcar un punto de inflexión en el conflicto más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.