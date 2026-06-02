Le amputaron los cuatro miembros, estacionó en un lugar para personas con discapacidad y deberá pagar una multa de 375 euros

Una mujer de 45 años , amputada de las cuatro extremidades , enfrenta una multa de 375 euros en Toulouse por estacionar en una plaza para personas con discapacidad. A pesar de conducir un vehículo adaptado y poseer una tarjeta de movilidad , la falta de una mención administrativa específica en su documento convirtió un derecho evidente en una infracción.

Los hechos se remontan al 25 de noviembre de 2025 , cuando la mujer encontró una notificación en su parabrisas tras haber aparcado en un lugar reservado. Ante la confusión, acudió a la gendarmería de Albi , donde le aconsejaron esperar la notificación oficial en su domicilio antes de reclamar. Sin embargo, un viaje de tres meses impidió que recibiera el documento certificado, lo que provocó que el cobro aumentara de 135 a 375 euros automáticamente.

La raíz del problema no reside en la discapacidad física de la mujer, que es total al carecer de extremidades, sino en el tipo de credencial que portaba. La afectada dispone de una tarjeta de "movilidad inclusión" expedida por el departamento de Tarn . Sin embargo, este documento carece de la inscripción de "estacionamiento para personas con discapacidad" , un requisito indispensable según la normativa vigente para acceder a la gratuidad de estas plazas.

Esta discrepancia técnica fue el motivo por el cual los agentes municipales procedieron a la denuncia. Para el sistema de control francés, la ausencia de ese texto legal transforma el uso de la plaza en una utilización fraudulenta. Esto ocurre independientemente de la condición física visible del conductor o de las adaptaciones tecnológicas que requiera el vehículo para ser operado sin brazos ni piernas.

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Qué dijo el Ayuntamiento de Toulouse sobre la sanción

Desde la alcaldía de Toulouse se ha calificado la actuación del agente como normal. Según fuentes municipales, el personal de vigilancia cumplió con su deber al verificar que la tarjeta exhibida no otorgaba el derecho de estacionamiento requerido. Además, sostienen que la mujer no siguió los procedimientos recomendados en el aviso de infracción para regularizar su situación a tiempo.

Este incidente subraya las deficiencias de los sistemas de vigilancia automatizados, que a menudo penalizan a usuarios con discapacidades legítimas por errores de forma o falta de coordinación entre departamentos. La afectada continúa los trámites para recuperar su dinero, mientras la administración insiste en que el error inicial fue de los servicios que le asignaron la tarjeta equivocada.