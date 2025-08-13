Maratón CONIN, una opción para visitar los principales atractivos de Mendoza y ayudar a los más necesitados

La Maratón Conin 2025 tendrá lugar el 31 de agosto por las calles de la Ciudad de Mendoza. Cómo inscribirse y ayudar.

La décima edición de la Maratón Conin - Mendoza 2025 ya tiene fecha confirmada. Será el domingo 31 de agosto y asoma como una inmejorable oportunidad para combinar dos aspectos fundamentales en la vida de cualquier persona: la actividad física y la solidaridad.

La Ciudad de Mendoza y sus principales atractivos al aire libre serán el escenario de esta nueva edición, que invita a mendocinos y mendocinas a correr y/o caminar a la gente, pero -principalmente- a ayudar a los más necesitados. Y es que la actividad no solo apunta a fomentar la actividad física, sino también recaudar leche para niños y familias en situación de vulnerabilidad, todo a través de la Fundación Conin.

El circuito incluirá las calles céntricas de la Ciudad de Mendoza y recorrerá lugares emblemáticos citadinos como la ya mencionada Plaza Independencia y el Parque Central, por mencionar algunos. Además, el operativo de tránsito estará a cargo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que dispondrá de preventores para garantizar la seguridad y el orden durante todo el evento.

(Mujeres y Hombres, por categorías de edades). 5K (General, Mujeres y Hombres).

(General, Mujeres y Hombres). 2K (Caminata Familiar).

(Caminata Familiar). Kids (hasta 12 años).

Los participantes recibirán un Kit Competidor, que incluye una remera oficial Montagne. Además, todos los corredores tendrán a su disposición un sistema de chip para el seguimiento de su desempeño durante la carrera. La acreditación y entrega de kits se realizará el sábado 30 de agosto, de 12 a 18, en el Park Hyatt Mendoza. Las inscripciones, en tanto, ya están abiertas en el siguiente link. Allí se aclaran los precios -según la categoría, van entre los 30.000 y los 20.000 pesos, y es gratis para la categoría Kids- y cómo ayudar donando cajas de leche en polvo entera. Cierre con show en vivo El cierre de la Maratón Conin 2025 será con un show músical en vivo y que tendrá a Ambrosio Cantú -finalista de Got Talent España 2024 y actual participante de La Voz Argentina 2025- como principal atracción.