El Metrotranvía suspende su servicio entre jueves y viernes por una maniobra de YPF: los horarios

La intervención está programada y será de 20 horas de duración. La interrupción se debe al traslado de un equipo de grandes dimensiones.

Intervención programada en el Metrotranvía por maniobra especial de YPF.

Desde el Gobierno de Mendoza informaron que el servicio de Metrotranvía estará interrumpido durante varias horas en los próximas horas. En detalle, será entre las 23 del jueves 14 y las 19 del viernes 15 de agosto.

La medida se tomó para permitir el paso de un equipo de gran porte perteneciente a YPF, un reactor que debe circular por un tramo de la traza. Durante este operativo, personal de la Sociedad de Transporte de Mendoza realizará el retiro temporal del tendido de catenarias.

Sin Metrotranvía, las opciones de transporte disponibles desde diferentes puntos del Área Metropolitana hacia el centro de Mendoza son:

