14 de agosto de 2025 - 00:05

El Metrotranvía suspende su servicio entre jueves y viernes por una maniobra de YPF: los horarios

La intervención está programada y será de 20 horas de duración. La interrupción se debe al traslado de un equipo de grandes dimensiones.

Intervención programada en el Metrotranvía por maniobra especial de YPF.

Intervención programada en el Metrotranvía por maniobra especial de YPF.

Foto:

Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Desde el Gobierno de Mendoza informaron que el servicio de Metrotranvía estará interrumpido durante varias horas en los próximas horas. En detalle, será entre las 23 del jueves 14 y las 19 del viernes 15 de agosto.

Leé además

Megaoperativo para trasladar un reactor por las calles de Mendoza.

El viernes habrá cortes de tránsito en Mendoza: trasladarán un reactor de 456 toneladas

Por Redacción Sociedad
Poder Judicial de Mendoza, Fuero Penal Colegiado. Foto: Archivo / Los Andes

Punto por punto de la "reorganización" que busca Cornejo para que la Justicia Penal trabaje más en la tarde

Por Jorge Yori

La medida se tomó para permitir el paso de un equipo de gran porte perteneciente a YPF, un reactor que debe circular por un tramo de la traza. Durante este operativo, personal de la Sociedad de Transporte de Mendoza realizará el retiro temporal del tendido de catenarias.

Parador Lugones: mejora "inteligente" en el Metrotranvía
Parador Lugones del Metrotranvía.

Parador Lugones del Metrotranvía.

Sin Metrotranvía, las opciones de transporte disponibles desde diferentes puntos del Área Metropolitana hacia el centro de Mendoza son:

CIUDAD

Cobertura: Rubilar, Lugones, Moldes, Suipacha, Mendoza, Belgrano y Pedro Molina.

  • Línea 130 · Línea 315 · Línea 320

LAS HERAS

Cobertura: Avellaneda, Burgos, Roca, Patricias Mendocinas y Godoy.

  • Línea 110 · Línea 330 / 331 · Línea 400

GODOY CRUZ

Cobertura San Martín

  • Línea 110 · Línea 461 · Línea 401

Cobertura Godoy Cruz

  • Línea 707 / 708 · Línea 812 / 813 · Línea 732 (a 400 mts)

Cobertura Progreso

  • Línea 353 · Línea 810 / 811 · Línea 812 / 813

MAIPÚ

Cobertura: Gutiérrez, Maza, Alta Italia, Piedra Buena, Luzuriaga, 9 de Julio e Independencia.

  • Línea 865 / 866 · Línea 937 / 938 · Línea 950 / 951

Una vez finalizadas las maniobras, el servicio se reanudará en toda la traza.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La inflación en Mendoza fue del 1,9% en julio, lo que marca una aceleración mensual

La inflación en Mendoza fue del 1,9% en julio y acumula una suba de 15,3% en 2025

Por Sandra Conte
Metrotranvía, sociedad de transporte Mendoza. Foto: Los Andes

Paradores, logística y gasoducto: el millonario desembolso que hizo Cornejo para el avance del Metrotranvía

Por Jorge Yori
Parador Lugones: mejora inteligente en el Metrotranvía 

Metrotranvía: destinan más de $190 millones para ampliar el sistema de paradores inteligentes

Por Martín Fernández Russo
Foto archivo Los Andes

Esta es la temperatura máxima que se espera para este jueves en Mendoza

Por Redacción Sociedad