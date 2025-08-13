Piden prisión perpetua para el acusado de matar al ingeniero Mariano Barbieri en Palermo

El crimen ocurrió en 2023 cuando fue abordado por un delincuente que lo apuñaló en el pecho. Luego, agonizando, logró pedir ayuda en una heladería.

Cruento asesinato de un ingeniero tras recibir una puñalada en Palermo. La víctima fue Mariano Barbieri (42)

La fiscalía solicitó este martes la pena de prisión perpetua para Isaías José Suárez, acusado del homicidio del ingeniero Mariano Barbieri, ocurrido en agosto de 2023 en la plaza Sicilia del barrio porteño de Palermo, durante un intento de robo.

El fiscal Nicolás Amelotti, a cargo de la Fiscalía ante los Tribunales en lo Criminal y Correccional Nº11, consideró a Suárez responsable del delito de homicidio agravado por haber sido cometido para consumar otro delito y para procurar la impunidad.

En los alegatos, realizados ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº11, integrado por los jueces Julio Pablo Quiñones, Julio López Casariego y Matías Buenaventura, Amelotti destacó que el acusado “conocía el riesgo” que le provocaba a la víctima al atacarla: “Frente a la resistencia de Barbieri, le asestó una puñalada certera en el tórax y lesionó el corazón de la víctima”.

Además de la pena máxima, el fiscal pidió que Suárez sea declarado reincidente. El juicio continuará el mañana, jueves 14 de agosto, con el alegato de la defensa, según informó el Ministerio Público Fiscal.

El crimen del ingeniero Mariano Barbieri en Palermo: "No me quiero morir" El hecho ocurrió el 30 de agosto de 2023 cerca de las 22.45, cuando Barbieri recibió una puñalada en un intento de robo. Herido, logró ingresar a una heladería en busca de ayuda. Un empleado del local llamó al 911 e informó sobre la situación, pero su estado se deterioró rápidamente. Fue trasladado al hospital Fernández, donde lamentablemente falleció de un paro cardiorrespiratorio durante una intervención quirúrgica debido a una herida cortante en el tórax.

Las cámaras de seguridad de la heladería capturaron el desesperado momento en que Barbieri ingresó herido al local, cayendo al suelo mientras los empleados y un cliente intentaban auxiliarlo. Marcelo, encargado de un hotel cercano, fue testigo del episodio y relató: "Llegó a decir su nombre, Mariano, y su Instagram. Estaba consciente. No me quiero morir decía". Alberto Crescenti, titular del SAME explicó: "Nosotros recibimos el llamado alrededor de las 22.55. Nos dijeron que había un hombre herido, a los pocos minutos accedió la ambulancia con base en Ecoparque y se encontró con una persona con una herida en tórax, con sangre. Cuando empiezan a compensarlo, entra en paro. Lo empiezan a masajear, emitimos una alerta y se avisó al Fernández para que lo reciba". Tras el trágico episodio, la Policía Científica y el personal de Homicidios de la fuerza porteña llevaron a cabo una investigación en la zona y confiscaron un cuchillo tipo "Tramontina", utilizado en el ataque, y algunas prendas de vestir que podrían estar relacionadas con el agresor.