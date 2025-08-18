El Gran Pez: impactantes fotos y videos de tres mendocinos que pescaron un ejemplar de 32 kilos y 1,35 metros

En "El Gran Pez " , la emotiva película dirigida por Tim Burton , el padre del protagonista le repetía una y otra vez a su hijo la historia de un imponente pez que había logrado pescar en un estanque (aunque nadie lo había visto). Por cada vez que contaba la historia, este hombre agregaba más y más detalles y espectacularidad a la situación, a tal punto de que su hijo ya se mostraba fastidioso cada vez que escuchaba la historia.

Pues bien, y más allá de que en la producción cinematográfica el pez y su pesca se convierten en una lograda metáfora del mensaje que deja la película , lo cierto es que hay tres mendocinos que podrán jactarse de lo mismo. Con el agregado de que, a diferencia del personaje de Burton, ellos cuentan con fotos y videos que documentan su hazaña .

Y es que Marcelo Contreras (34), Alan Geraiges (34) y Mandy Alonso (37) pescaron el viernes pasado, en El Carrizal , un imponente ejemplar de carpa de 32 kilos y más de 1,35 metros de largo (con una circunferencia máxima de 88 centímetros ).

"De repente sentimos un pique muy monstruoso , o tal vez pensamos que era porque teníamos un equipo liviano . Decí que éramos tres , empezamos a hacer fuerza y decidimos levantar el ancla y salir en el bote a 'pelearla'. Así estuvimos una hora , tirando y tirando, siendo arrastrados por los yuyos y el barro y sin poder verla. Hasta que la vimos salir a la superficie . ¡No podíamos creerlo!", rememora Marcelo .

Tras tomarse la fotografía e inmortalizar este inolvidable momento , los amigos devolvieron la carpa al agua .

"Siempre hacemos pesca deportiva, sacamos para devolver. Y más con esos ejemplares", resume el panadero lujanino, quien agrega que no tiene noción de que se haya sacado otro ejemplar de ese tamaño en EL Carrizal.

El pique de sus vidas

El viernes 15 de agosto por la tarde, Marcelo, Alan y Mandy disfrutaban de una tranquila tarde de pesca en el embalse El Carrizal, a la altura de la boca del río. Una vez por semana, los amigos -que son parte del club Martín Pescador- intentan acomodar todo para compartir este ritual aguas adentro, y donde nada de lo que ocurre en el mundo exterior los puede afectar.

"Estábamos pescando pejerreyes y de repente, a eso de las 14:30 - 15 nos pasa eso, un pique fuerte. Pero no se veía nada", repasa Marcelo, quien se emociona de solo revivir el momento. "Te lo cuento y se me encrespa la piel", confiesa.

Tras la frenética persecución -que fue registrada con un drone que ellos mismos habían llevado-, finalmente los tres amigos sacaron a la carpa gigante. Y, tras tenerla poco menos de 20 minutos con ella para fotografiarse -siempre manteniéndola mojada-, la regresaron al embalse.

"No nos vamos a olvidar más de ese momento, ¡imaginate que cada escama tenía como cuatro centímetros!", agrega el pescador de Luján de Cuyo (sus dos amigos son de Godoy Cruz). Y hasta se anima a definir toda la secuencia como épica,

"Siempre vamos a pescar pejerreyes, muy de vez en cuando sacamos carpa. Pero nunca habíamos sacado una de más de 4 o 5 kilos. A esta la tuvimos que pesar varias veces, y nos daba entre 34 y 31,5 kilos, porque estaba muy inquieta", destaca Marcelo.

"Pensar que solemos hacer 1.200 kilómetros hasta Goya para buscar surubíes y dorados de 40 kilos, ¡y teníamos una carpa de ese peso a 40 minutos de nuestras casas!, agrega, entre risas.

"Cuando la devolvimos, nos sentamos en el piso del bote y nos quedamos callados un rato. Nos miramos y dijimos: 'Vamos a tener 80 años, nos vamos a juntar y nos vamos a seguir acordando de este día'. ¿Después de esto? No sé, quizás ya solo nos queda seguir juntándonos a comer asados", cierra Marcelo Contreras, siempre sonriente. Y agrega que la pesca es parte de sus vidas,