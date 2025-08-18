Un año más, las voluntarias de Horneritos batieron su propio récord y prepararon una torta de 4.000 kilos. Las mejores fotos del festejo del Día del Niño.

Fotos y videos: más de 45.000 personas y niños de 30 merenderos disfrutaron de "La Torta más grande del mundo". Foto: Gentileza

¡Misión cumplida! Al igual que en 2024, la torta más grande del mundo se preparó este año en Mendoza. Y, también al igual que el año pasado, se repartió gratuitamente a niños y familias de toda la provincia, entre aquellos que se acercaron a festejar el sábado a la Plaza Pedro del Castillo y quienes celebraron el Día del Niño en merenderos y comedores.

Más de 45.000 personas y cerca de 30 merenderos de toda la provincia festejaron este fin de semana con la mega torta preparada por Gabriela Carmona y otras nueve voluntarias del comedor Horneritos (Las Heras). En total, la torta tuvo una extensión de 43 metros y pesó más de 4.000 kilos.

Torrta más grande del mundo 8 Fotos y videos: más de 45.000 personas y niños de 30 merenderos disfrutaron de "La Torta más grande del mundo". Foto: Gentileza "Gracias a Dios terminó todo bien y superamos nuestro propio récord, lo que hace que el próximo año sea aún más grande el objetivo. Hemos recibido un montón de comentarios hermosos y que nos llenan el alma. La torta iba a ser de 20 metros, pero terminó siendo de 43 metros", resumió Gabriela.

Embed ¡Habemus récord!



En #Mendoza se repartió hoy, -gratis y para festejar el #DiaDelNiño - la torta más grande del mundo: ¡midió 43 metros y pesó 4.000 kgs!



La prepararon Gabi Carmona y otras voluntarias del comedor #Horneritos



Mañana la llevarán a comedores y merenderos pic.twitter.com/BZDRGVPWY7 — Nacho of the Rose (@nacho_delarosa) August 17, 2025 La torta más grande del mundo es mendocina y solidaria La mega torta fue serida entre el sábado 16 y el domingo 17 de agosto en la Plaza Pedro del Castillo (Área Fundacional) y en merenderos de toda la provincia.

Ya el viernes por la tarde se comenzó a montar la torta en el espacio verde ubicado en la Cuarta Sección y que, además, fue reinaugurado el sábado por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. La primera mitad se entregó el sábado 16 de agosto entre todas las personas presentes en la plaza. La segunda parte, en tanto, se repartió en más de 30 merenderos de toda la provincia.