¡Misión cumplida! Al igual que en 2024, la torta más grande del mundo se preparó este año en Mendoza. Y, también al igual que el año pasado, se repartió gratuitamente a niños y familias de toda la provincia, entre aquellos que se acercaron a festejar el sábado a la Plaza Pedro del Castillo y quienes celebraron el Día del Niño en merenderos y comedores.
Más de 45.000 personas y cerca de 30 merenderos de toda la provincia festejaron este fin de semana con la mega torta preparada por Gabriela Carmona y otras nueve voluntarias del comedor Horneritos (Las Heras). En total, la torta tuvo una extensión de 43 metros y pesó más de 4.000 kilos.
Fotos y videos: más de 45.000 personas y niños de 30 merenderos disfrutaron de "La Torta más grande del mundo". Foto: Gentileza
"Gracias a Dios terminó todo bien y superamos nuestro propio récord, lo que hace que el próximo año sea aún más grande el objetivo. Hemos recibido un montón de comentarios hermosos y que nos llenan el alma. La torta iba a ser de 20 metros, pero terminó siendo de 43 metros", resumió Gabriela.
La torta más grande del mundo es mendocina y solidaria
La mega torta fue serida entre el sábado 16 y el domingo 17 de agosto en la Plaza Pedro del Castillo (Área Fundacional) y en merenderos de toda la provincia.
Ya el viernes por la tarde se comenzó a montar la torta en el espacio verde ubicado en la Cuarta Sección y que, además, fue reinaugurado el sábado por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. La primera mitad se entregó el sábado 16 de agosto entre todas las personas presentes en la plaza. La segunda parte, en tanto, se repartió en más de 30 merenderos de toda la provincia.
Fotos y videos: más de 45.000 personas y niños de 30 merenderos disfrutaron de "La Torta más grande del mundo". Foto: Gentileza
"Se llevó a merenderos de Mendoza, San Martín, Maipú, Luján, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y Lavalle. De hecho, el último pedacito de torta que quedaba lo entregamos ayer (por el domingo), en El Plumero (Lavalle)", destaca Gabriela.
"Aliados" fue la palabra que, desde Horneritos, eligieron para encarar este desafío ya cumplido de preparar y repartir gratuitamente "la torta más grande del mundo". La elección del nombre tuvo que ver, justamente, con que se apuntaba a que mendocinos y mendocinas se alíen detrás de este objetivo.
Fotos y videos: más de 45.000 personas y niños de 30 merenderos disfrutaron de "La Torta más grande del mundo". Foto: Gentileza
Para la mega torta del Día del Niño 2024 se acercaron a la Plaza Independencia 15.000 personas.
Que llevaba para la torta más grande del mundo preparada en Mendoza
- Huevos: 3.780 Unidades.
- Harina: 256 kg,
- Azúcar: 190 kg
- Dulce de Leche: 700 kg.
- Crema chantilly: 500 kg.
- Chocolate: 50 kg.
- Grágeas: 10 kg.
- Crocante de maní: 15 kg,
- Merengue: 30 kg.
- Garrafas de 10 kg: 8
- Tubo de gas por 45 kg: 1.
- Baldes de guindelas: 2.
Fotos y videos: más de 45.000 personas y niños de 30 merenderos disfrutaron de "La Torta más grande del mundo". Foto: Gentileza
- Mermelada de peras al malbec: 50 Kg (donada por el emprendimiento “Tía Matilde”).
- Servilletas: 15.000.
- Cajas de guantes de nitrilo: 7.
- Cajas de barbijos: 100
- Cajas de barbijos: 1.
- Cofias descartables: 100.
- Picos pasteleros: 5.
- Mangas descartables: 20.
- Placas de horno para piononos: 7.
- Papel ecológico: dos rollos de 100 metros c/u.
- Bolsa de arranque: 5 rollos.
- Cantidad de voluntarios trabajando desinteresadamente: 10.
- Horas de trabajo: Más de 197.