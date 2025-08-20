Insólito: el día que una actriz internacional intentó seducir a Nicolás Vázquez en vivo

La separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi quedó en el centro de la escena mediática, luego de que ambos decidieron poner fin a una relación de 18 años. Luego de la confesión de Gimena Accardi , volvió a circular un video de un intercambio de Vázquez con la actriz Katheryn Winnick, protagonista de Vikingos.

El cruce ocurrió en el 2017, cuando Accardi había comentado que su personaje favorito era Ragnar, interpretado por Travis Fimmel, y Vázquez respondió enviándole un mensaje a la actriz canadiense que interpretó a Lagertha en la serie .

En aquella ocasión, Vázquez, consciente de sus limitaciones con el inglés, improvisó unas frases que causaron impacto: “Miro tus ojos y veo el paraíso. Mi nombre es Nicolás Vázquez . Mi inglés es malo, pero mi personalidad es muy buena. Te amo, Lagertha”.

Luego agregó: “Quiero ser tu Ragnar” , y acompañó sus palabras mostrando sus abdominales. Esa escena marcó un quiebre en el clima del programa, ya que Accardi cambió el gesto y dio a entender que el juego debía detenerse allí. Sin embargo, el episodio adquirió otro tono cuando Winnick respondió con un video grabado: “ Hola, Nicolás. Soy Katheryn Winnick, de Vikingos, hago de Lagertha . Gracias por el hermoso mensaje. Realmente tenés unos ojos hermosos”.

Enseguida subió la intensidad con una propuesta sugestiva: “Espero verte en el set. ¿Por qué no te subís a un avión? ¿Por qué no venís a visitarme? ¿Por qué no te das la oportunidad de ser un vikingo y mi escudero y guerrero personal ?”.

La confesión de Gimena Accardi

Tras la confesión de Gimena, Nico eligió expresarse con cautela frente a las cámaras de América Noticias: “Me da mucha vergüenza, tengo la necesidad de atenderlos, es obvio y de público conocimiento lo que estamos viviendo. Hoy Gime eligió dar la versión de los hechos. La realidad es lo que dijo ella ante algunas cosas que necesitaba aclarar. La quiero acompañar desde mi lugar, para mí sigue siendo una persona muy importante, y lo va a ser siempre, somos familia. Hoy al mediodía estuve con ella, me fui a nuestra casa a acompañarla, a ver cómo estaba porque obviamente fue una mañana muy movida para ella”.

Gimena Accardi

En ese mismo espacio, Vázquez pidió respeto por el modo en que los medios cubren el tema y valoró lo que significaron casi dos décadas de relación: “Me parece muy delicado entrar en detalles, no lo voy a hacer. Lo que dijo es lo que sucedió, me apena la situación. Fue una historia muy linda, 18 años de muchas cosas, casi todas las conocen, pero hay cosas que suceden dentro de cuatro paredes, y obviamente no somos una pareja perfecta como mucha gente pensaba que éramos, nos pasan las mismas cosas, y así y todo las hemos enfrentado y superado con amor”.