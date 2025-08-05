Irreconocible: Nicolás Vázquez se sometió a un procedimiento estético y sorprendió a todos

Nicolás Vázquez atraviesa una etapa de exposición pública particular. En las últimas horas, el actor publicó un video en redes sociales donde mostró que se sometió a un tratamiento estético con láser, y en paralelo concedió una entrevista en la que abordó su estado anímico y su vínculo actual con Gimena Accardi, su expareja durante 18 años.

Las imágenes de Nicolás Vázquez “Seguimos cuidándonos la piel”, escribió en el video mientras una médica aplicaba un procedimiento con láser sobre su rostro. Reafirmando el bajo nivel de molestias, comentó: “No duele nada”, a lo que la profesional respondió: “No, es superaccesible”. Luego explicó que el tratamiento apuntaba a mejorar “manchitas, poros, tensado y rejuvenecimiento”, una técnica no invasiva de cuidado facial que refuerza la textura y el tono de la piel.

Nicolás Vázquez Pero su exposición no se limitó al plano estético. En diálogo con el ciclo LAM (América), Vázquez enfrentó preguntas sobre su ruptura con Gimena Accardi. Frente a la consulta sobre una posible reconciliación, fue cauteloso: “Eso solo lo sabe Dios, no sé, no lo puedo decir yo”. Desde que anunciaron la separación a principios de julio, ambos han evitado confrontaciones públicas.

Su relación actual con Gimena Accardi Mientras atraviesa una exigente temporada teatral con Rocky, adaptación argentina del clásico protagonizado por Sylvester Stallone, Vázquez reveló que sufrió una lesión intercostal durante una escena de pelea. Consultado sobre si el dolor físico era también un llamado emocional, respondió: "Sí, obvio, creo en lo que decís. Le doy bola porque son señales". Acto seguido, destacó la importancia simbólica de la obra en este momento de su vida: "Este es el personaje de mi vida, el proyecto de mi vida, y también estoy muy feliz con eso".

En cuanto a su red de apoyo emocional, el actor remarcó: “Mi sostén son mis amigos, mis familiares... los de siempre. Yo me apoyo ahí. Hago catarsis hablando, siempre fui de hablar mucho. Ahora estoy haciendo más terapia que antes, así que además aprendí a ser más observador”. La experiencia del psicoanálisis, afirmó, se volvió central en este tiempo: “El psicoanálisis uno lo necesita y te ayuda a resolver un montón de cosas”.