Starbucks anuncia el cierre de más de 400 tiendas y 900 trabajadores quedarían desempleados

La cadena de cafeterías norteamericana cerrará cientos de sucursales de Estados Unidos debido a un plan de estructuración.

Starbucks anunció el cierre de más de 150 sucursales en Estados Unidos y Canadá y la eliminación de 900 puestos de trabajo.

La reconocida cadena de cafeterías Starbucks, originaria de Estados Unidos que cuenta con cientos de sucursales a nivel global, ha anunciado un plan de ajuste ante un periodo de caída en las ventas. Esto representa el cierre de cientos de tiendas en Norteamérica, una región que contaba con 18.734 establecimientos en el mes de junio.

Brian Niccol, CEO de la industria, informó que el número de tiendas en Norteamérica disminuirá cerca de un 1% durante 2025. La compañía espera finalizar este año con cerca de 18.300 locales en Estados Unidos y Canadá, y la mayor parte del costo de reestructuración recaerá en esta región.

La causa de los cierres Starbucks comunicó su intención de renovar más de 1.000 sucursales en América del Norte y confirmó la inversión de 1.000 millones de dólares para costear la reestructuración. La empresa asignó el 90% de esa cifra a la región, especificando partidas de $150 millones en indemnizaciones, $400 millones por la pérdida de valor de sus equipos e infraestructura y $450 millones en arrendamientos y cierres anticipados.

900 trabajadores desempleados La medida implicará la eliminación de 900 puestos de trabajo. Sin embargo, la compañía se ha comprometido a proporcionar una indemnización completa al personal afectado si el traslado a otras tiendas no es posible.

Según Niccol, la selección de las tiendas que cerrarán se debe a que tales ubicaciones no ofrecen "el entorno físico que esperan nuestros clientes y empleados" e incluso "no se ve un camino claro hacia la rentabilidad".