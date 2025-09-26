Cornejo se mostró junto a Pettovello en el cierre del recorrido del Tren Sanitario en Mendoza

Este viernes, el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, encabezaron una recorrida por la estación de La Paz, donde finalizó el recorrido del Tren de Capital Humano por Mendoza. Además, adelantó la visita de otra ministra a la provincia.
La iniciativa nacional, implementada junto al Gobierno provincial y los municipios, ofreció servicios gratuitos de salud, gestión social, educación y cultura en distintas estaciones del territorio mendocino.
“El Tren Sanitario ya atendió a más de 10.000 personas en Mendoza”, destacó Cornejo, y subrayó la importancia del trabajo conjunto entre Nación, Provincia y municipios para acercar políticas públicas a la ciudadanía. Acompañaron el recorrido el intendente local, Fernando Ubieta; el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, además de autoridades de los tres niveles de gobierno.
Tren Sanitario
Mendoza cierra el recorrido del Tren Sanitario con más de 10.000 vecinos atendidos
Prensa Gobierno de Mendoza
El programa, que recorrió diversas localidades, brindó atención primaria de salud, vacunación, diagnósticos por imágenes, oftalmología y odontología. También incluyó talleres de formación, espacios de lectura, trámites de ANSES y del Renaper, actividades culturales, y programas sociales como la garrafa social.
Uno de los dispositivos más destacados fue “Ver para ser libres”, que ofreció controles oftalmológicos a niños de entre 6 y 12 años y la entrega gratuita de anteojos, fabricados en el mismo vagón especialmente acondicionado para tal fin.
Alfredo Cornejo / Sandra Pettovello
El Gobernador Cornejo recorrió la estación de La Paz junto con la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello
Prensa Gobierno de Mendoza
Consultado por los últimos datos del INDEC sobre pobreza, Cornejo consideró que, si bien la baja es positiva, el porcentaje sigue siendo alto. “A más inflación, más pobreza. Pero no podemos quedarnos en las estadísticas. La verdadera salida requiere empleo genuino, mejores salarios y crecimiento económico”, afirmó.
También apuntó a la educación como herramienta clave para combatir la pobreza. “No se sale de la pobreza sin educación. Hoy nuestros adolescentes pueden hacer pasantías en empresas reales. No es solo cuestión de ingresos, es una cuestión de formación”, señaló.
Patricia Bullrich visitará Mendoza
En materia de seguridad, el gobernador confirmó que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, visitará Mendoza la próxima semana para presentar nuevos servicios de la Policía Federal, incluyendo comisarías móviles y una sede regional.
“Se va a establecer en Mendoza la regional Cuyo de la Policía Federal en Guaymallén, con colaboración del municipio. Esto permitirá reforzar la presencia federal, algo que venimos reclamando hace tiempo”, detalló el mandatario.
Además, explicó que los móviles policiales estarán equipados para operar como comisarías itinerantes, reemplazando la lógica fija por una presencia más dinámica y territorial.