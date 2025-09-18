Alfredo Cornejo recibió una dura recriminación: "Le dio la espalda a Javier Milei"

El Partido Demócrata y el Partido Libertario criticaron a Alfredo Cornejo por el resultado de la votación de este miércoles a favor de la ley de financiamiento universitario y en contra de Javier Milei .

"Cornejo le dio la espalda a Javier Milei " , señala un comunicado esta alianza, que compite en las elecciones del 26 de octubre con candidatos propios, por fuera de la coalición que constituyeron el radicalismo y La Libertad Avanza .

El mensaje agrega: "Tanto su candidata a diputada nacional ( Pamela Verasay ) como sus representantes en el Senado nacional siguen votando junto al kirchnerismo, incluso luego de sellar su alianza con LLA".

Y emprende también contra las autoridades locales del partido de Milei . " La Libertad Avanza en Mendoza no es Milei , es Cornejo con todos sus candidatos en las listas provinciales, resultando una estafa para el electorado mendocino, trampa del cual (sic) ya no puede dar marcha atrás".

La última parte está dirigida al propio Milei: "Javier Milei debe saber que fuera de su armado oficial, en el Frente Libertario Demócrata, encontrará candidatos que apoyarán su gestión desde las convicciones y no desde endebles acuerdos políticos. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre".

La reacción de este sector político se produjo luego de que los diputados radicales que responden a Cornejo, Pamela Verasay y Lisandro Nieri, votaran en contra del veto presidencial al financiamiento universitario.

En cambio, en la discusión del veto a la ley de emergencia pediátrica (ley Garraham), los legisladores del gobernador se ausentaron a la hora de la votación.

Hay que recordar que la radical Verasay es segunda candidata a diputada nacional de la lista de La Libertad Avanza, detrás de Luis Petri.