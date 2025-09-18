Qué pasó entre Alfredo Cornejo y Martín Menem antes del rechazo a los vetos de Milei

El gobernador Alfredo Cornejo cruzó al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem , previo a la sesión que rechazó los vetos del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y a la declaración de emergencia en pediatría, conocida como “ Ley Garrahan ”.

El encuentro se produjo antes de la sesión de la Cámara Baja, en una reunión por Zoom entre Menem y los gobernadores aliados al Ejecutivo naciona l. Participaron, además de Cornejo, Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), así como el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán .

La reunión fue pedida por los mandatarios para verificar si el Gobierno contaba con los votos necesarios para sostener los vetos emitidos por el líder de La Libertad Avanza .

Según el periodista de A24 Nicolás Wiñazk i, Cornejo cuestionó a Menem luego de que este les asegurara a los gobernadores que el oficialismo tenía los votos suficientes para mantener los vetos al Financiamiento Universitario y a la Ley Garrahan.

El gobernador Alfredo Cornejo se reunió con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Lisandro Catalán.

“Se fue calentando la conversación virtual. Según mis fuentes, Martín Menem les decía que estaban los votos a favor del Gobierno, y Cornejo le dijo: ‘Martín, dejá de mentirnos. No podés hacer al radicalismo votar en contra de las universidades’, y agregó: ‘dejá de mentirle al presidente’”, relató Wiñazki.

Desde el entorno del gobernador señalaron a Los Andes que “los tres mandatarios le pidieron que no los forzaran a votar cosas que tienen perdidas por imprudencia política de ellos”, en referencia a la mesa política de La Libertad Avanza.

En la votación sobre el Financiamiento Universitario, la Cámara de Diputados registró 174 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones. Diputados de la UCR y del PRO se desmarcaron y votaron a favor de las leyes.

Entre ellos, Pamela Verasay y Lisandro Nieri, alineados con Cornejo, votaron en contra del veto presidencial. Otro radical que se opuso al veto fue Julio Cobos.

La emergencia del Hospital Garrahan se aprobó con 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención. En este caso, Verasay y Nieri se ausentaron al momento de la votación sobre el aumento de partidas para la institución pediátrica.