Por adelantarse, un camión chocó de frente con un auto en la ruta 7: cuatro heridos

Cuatro ocupantes del vehículo menor fueron trasladados al hospital de Uspallata con politraumatismos.

La madrugada de este martes estuvo marcada por un choque frontal entre un camión y un auto en la ruta nacional 7, que dejó a cuatro heridos.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 2.10, cuando un camión Scania G410, conducido por B. C. (25), circulaba en dirección al este por la ruta 7, a la altura del kilómetro 1.175.

En una maniobra de adelantamiento a un colectivo y a otro camión, el camionero impactó de frente contra un auto Fiat Siena que viajaba en sentido contrario.

En el vehículo menor se trasladaban el conductor M. Q. (50) y tres acompañantes: B. C. (51), J. C. (50) e I. G. (26). Todos quedaron atrapados en el interior y debieron ser rescatados por Bomberos.

Posteriormente, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a las víctimas, quienes fueron trasladadas al hospital Luis Chrabalowski (Uspallata) con diagnósticos de politraumatismos.