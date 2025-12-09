Inminente votación del PSJ Cobre Mendocino: se dividió el justicialismo y se encamina la aprobación en el Senado

La Cámara de Senadores trata el paquete de leyes mineras, entre la que sobresale la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de explotación PSJ Cobre Mendocino. El oficialismo decidió priorizar este proyecto de ley y será tratado en primer lugar, según confirmaron fuentes legislativas.

La postura del peronismo era que iba a votar en conjunto en contra de la propuesta minera. Sin embargo, hubo un cambio de parecer en el grupo de legisladores que responden a los intendentes del PJ .

“Pedimos documentación respaldatoria sobre las dudas que teníamos. Pensábamos que no lo iban a hacer, pero se incluyó informe firmado por ( el superintendente general de Irrigación, Sergio) Marinelli al expediente”, explicaron desde el sector del peronismo que acompañó PSJ. Y agregaron: "Cambiamos cuando estudiamos la documentación" .

Los cinco votos a favor del PJ estaban definidos antes del arranque de la sesión. Serán los de Mauricio Sat, Pedro Serra, Adriana Cano, Alejandra Barro y Mercedes Derrache .

En contra votarán los senadores peronistas Gerardo Vaquer y Sandra Gómez y los kirchneristas Félix González y Helio Perviú .

En Diputados, todo el bloque del justicialismo votó en contra de PSJ.

Sin Hebe Casado

Otro punto importante es que la sesión histórica no será presidida por la vicegobernadora Hebe Casado, debido a que el gobernador Alfredo Cornejo se encuentra en Buenos Aires y lo reemplaza a cargo del Poder Ejecutivo.

Al frente de la cámara quedó el presidente provisional del Senado, Martín Kercher (Cambia Mendoza). Por lo que el oficialismo perdió un voto en el tratamiento de los proyectos de hoy, pero no afectará la cuenta final para aprobarlos.

La Unión Mendocina definió el voto de todos sus legisladores. El bloque Pro aportará 3 de sus 4 votos, ya que el senador Germán Vicchi no estará presente. En tanto que los senadores Marcos Quattrini (Coalición Cívica) y el sindicalista Ariel Pringles se inclinaron a favor de PSJ. La única que lo rechazará será Flavia Manoni (Compromiso Federal).

