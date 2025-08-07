Residencias médicas y bronca porque los tramposos rindieron de nuevo: "Dejaron afuera a quienes no copiamos"

El vergonzoso escándalo originado y protagonizado por médicos que aspiraban a ingresar a residencias e hicieron trampas en el Examen Único de Residencias sigue dando que hablar. Esta mañana, en las instalaciones del Palacio de la Libertad (Buenos Aires), se volvió a tomar el examen a 117 médicos que aspiran a acceder a sus especializaciones .

Luego de que se descubriera que en la primera edición del examen (que se tomó el 1 de julio en el Parque Roca ) varios profesionales hicieron trampa y se copiaron a través de una trabajada estrategia fraudulenta que incluyó lentes que filmaban los exámenes y uso de teléfonos celulares para acceder a las respuestas de las preguntas, esta mañana directamente no se les permitió a quienes rendían que ingresaran con dispositivos electrónicos .

No obstante, el refuerzo de medidas de seguridad parece haber llegado tarde , sobre todo para cientos de aspirantes que rindieron el primer examen y no tuvieron la posibilidad de volver a rendir . Es decir, deberán aguardar hasta el año próximo para aspirar a una residencia.

Esta nueva y reciente convocatoria incluyó a 141 postulantes -solo se presentaron 117 , la mayoría extranjeros-, quienes habían obtenido más de 86 puntos en el examen de hace poco más de un mes. Sin embargo, los antecedentes académicos de estos profesionales en su carrera de Medicina (completada antes de aspirar a una residencia) no se condecían con los altos resultados de la evaluación e, incluso, generaban dudas .

"Vemos que directamente no se hizo un corte para investigar quién se copió, por lo que a todos los que obtuvieron más de 86 puntos y generaban dudas con sus antecedentes se les ha dado la chance de volver a rendir . El tema es que cada punto que sacan esas personas es un puesto que le quitan a otra, y yo saqué 75 puntos sobre 100 . Pero como no llegué a los 86 , no tuve que volver a rendir", destaca María Vargas , una médica mendocina que aspiraba a ingresar este año a la residencia de Ginecología y Obstetricia .

"Lo más justo hubiese sido que todos los que rendimos para residencias en Buenos Aires rindiésemos de nuevo y para puntuarnos otra vez, aunque ahora en condiciones que garanticen que no habría falencias. Porque muchos de los que están rindiendo hoy de nuevo se copiaron en el primer examen, y dejaron afuera a quienes no lo hicimos”, indica la mendocina, quien egresó de la Facultad de Ciencias Médicas UNCuyo.

María Vargas - examwen residencias

"El enojo es grande, todo es muy triste. Y hay mucha vergüenza ajena por donde quedás parado", agrega.

No hicieron trampa y quedaron excluidos

María Vargas es mendocina y tiene 28 años. Completó la carrera de Medicina en la UNCuyo en diciembre de 2022, mientras que obtuvo su título en abril de 2023. Actualmente trabaja en el Hospital Español, como médica generalista (título con el que egresan todos los médicos de la facultad) y su intención era ingresar este año para completar la residencia en Ginecología y Obstetricia.

"Todos salimos con el título de médico general. Algunos eligen empezar a trabajar primero y otros hacen especialidad. Para esta especialidad se rinde un Examen Único de Residencia unificado, y las residencias toman otros cuatro años", resume la mendocina.

Este examen único es el que se tomó el 1 de julio pasado, y donde luego se conocieron detalles de la fraudulenta maniobra que llevaron adelante grupos organizados de aspirantes para poder copiarse utilizando gafas con cámara y teléfonos celulares, entre otros recursos. En pocas palabras, con los lentes filmaban las preguntas del examen, luego pedían ir al baño y allí, con sus celulares, buscaban en la bibliografía las respuestas a las preguntas.

Una vez que se conocieron los detalles de esta trampa, las autoridades nacionales decidieron poner la lupa sobre 268 casos sospechosos de estudiantes que habían superado los 86 puntos (sobre 100) en el Examen Único de Residencia. Y la semana pasada, se informó que 141 de esos estudiantes deberían volver a rendir.

Se trató de aquellos puntajes altos en esta evaluación y que tenían antecedentes irregulares en su rendimiento académico facultativo. Para la nueva toma del examen, durante la mañana de este jueves se prohibió el ingreso con celulares al Palacio de la Libertad.

"El examen es de múltiple opción e incluye 100 preguntas. Para prepararse de cara a ese examen, por lo general uno tiene que pagar un curso, similar al preuniversitario que se hace antes de la facultad. El Ministerio de Salud de la Nación brinda la bibliografía, y luego el examen incluye una grilla adjunta donde uno pone sus datos personales. La corrección del examen la hace automáticamente una máquina", describe Vargas.

Diferencias al rendir en Mendoza y en Buenos Aires

El orden de mérito para aspirar a ingresar a las residencias se obtiene teniendo en cuenta no solo el resultado del Examen Único, sino también el promedio de notas de los primeros seis años de la carrera de Medicina (general).

Incluso, a quienes hayan egresado de facultades de Argentina se les otorgan cinco puntos extra en la nota final, ya que en universidades del extranjero no se cuentan los aplazos al momento de calcular el promedio general, mientras que en Argentina sí. Y, para equilibrar esa ventaja en extranjeros es que se suman los puntos adicionales a egresados en el país.

Mientras que el Examen Único de Residencia es uno solo -independientemente de la especialidad-, al momento de confeccionar el listado del orden de mérito se tiene en cuenta y se separan según la especialidad. En el caso de María Vargas, aunque ella vive en Mendoza y rindió en una de las aulas de la Facultad de Medicina de la UNCuyo, aspiraba a una residencia en Buenos Aires.

Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo.

Según describe la médica, en Mendoza hubo marcadas diferencias respecto las condiciones e instalaciones en que se rendía, sobre todo si se compara con el proceso en Buenos Aires.

"El 1 de julio rendimos todos en el mismo horario (a las 9) y en las distintas sedes. En Mendoza lo hicimos en una de las aulas BACT, pensadas para muchas personas, y nos sentamos en bancos, según el apellido, con filas definidas y con una importante distancia de separación entre una y otra, para evitar que se copien. Además, había una persona asignada por cada fila para cuidar y controlar todo", describe Vargas.

De hecho, la profesional de la salud destaca que, en caso de que alguno de los aspirantes que rindió en Mendoza quisiera ir al baño, le exigían que dejase el teléfono celular en el aula, al tiempo que una persona acompañaba hasta la puerta. Ello impedía que hubiese conversaciones.

"Lo que pasó en Mendoza fue la contracara de lo que ocurrió en Buenos Aires. Porque en Parque Roca había solamente sillas para rendir -cada uno llevaba algo donde apoyar-, estaban todas pegadas entre sí -lo que hacía que fuese súper fácil copiarse- y la gente se sentaba por orden de llegada. Es decir, varios grupos que habían ideado todo para copiarse llegaron y se sentaron juntos", describe Vargas.

Además, agregó que muchos de los médicos que rindieron en Buenos Aires llevaban gorritos de lana -lo que les permitía ocultar auriculares inalámbricos debajo-, sumado a personas que fueron entre 6 y 9 veces al baño (con celulares) mientras duró el examen.

Residencias médicas y bronca porque los tramposos rindieron de nuevo: "Dejaron afuera a quienes no copiamos".

"Todo esto me lo contaron compañeros que rindieron allá y lo vieron", continúa la mendocina.

El caso más mediático y que más trascendió fue el del médico ecuatoriano que rindió en Buenos Aires y se comprobó que llevaba lentes con cámaras. No obstante, y a juzgar por lo descripto por María Vargas, esta fue apenas una sola de las estrategias fraudulentas.

Sospechas

Las incongruencias entre las notas del Examen Único de Residencia con el rendimiento académico previo no fueron los únicos indicios que llevaron a sospechar de los 268 aspirantes que obtuvieron más de 86 puntos. También las marcadas diferencias de notas entre quienes apuntaban a una residencia en el Hospital Británico y el resto de los potenciales residentes hicieron ruido.

Sucede que el Británico es uno de los pocos hospitales que no está adherido al examen único y toma su propia evaluación unos días antes (con la misma bibliografía, aunque con otra distribución). El detalle fue que, cuando se compararon los resultados entre quienes aspiraban al Británico con quienes lo hacían a las otras residencias, la brecha era considerable.