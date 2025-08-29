29 de agosto de 2025 - 14:02

Video: un influencer encontró a una tribu caníbal aislada y vivió un momento aterrador

Se trata de Dara Tah, quien compartió un video de su visita a una tribu aborigen en Papúa, Nueva Guinea, donde vivió una situación peligrosa.

Un influencer grabó a una tribu caníbal aislada

Por Redacción

Un influencer irlandés ha desatado una fuerte controversia tras publicar un video en el que se acerca a una tribu aislada en la selva de Papúa, Indonesia, como parte de un desafío de TikTok.

El incidente se registró cuando el influencer Dara Tah, acompañado por un grupo de turistas y un guía local, navegaba por la densa selva en una embarcación. Al llegar a la orilla, fueron recibidos por varios miembros de la comunidad indígena, quienes portaban lanzas y arcos de gran tamaño, y vestían atuendos tradicionales confeccionados con plumas y hojas.

La situación se tornó peligrosa cuando uno de los indígenas apuntó un arco y una flecha hacia los visitantes. "Creo que nos están apuntando con arcos y flechas", se escucha decir a uno de los acompañantes. A pesar de la evidente tensión, Tah intentó ofrecer sal como un gesto de buena voluntad. Sin embargo, uno de los líderes de la tribu probó la sal y la escupió con desagrado, confirmando la hostilidad del grupo.

QHGJ2W2JLBA7BK64ON2ZL7H47A

Ante la amenaza inminente, el guía local instó a los turistas a retirarse de inmediato. "Tenemos que irnos. No somos bienvenidos. Es realmente peligroso", advirtió. El grupo se alejó rápidamente del lugar, mientras Tah admitió en su video que la experiencia había sido "absolutamente aterradora".

@daratah

2nd attempt contacting a cannibal tribe… Thanks to our local guide, Demi of the Yali tribe, who is bringing us to meet the Bauzi tribe. Demi will help us to capture and document the largely unknown traditions of the Bauzi tribe.

original sound - Dara Tah

La publicación, que superó el medio millón de “me gusta” en TikTok, provocó una avalancha de reacciones negativas. Numerosos usuarios expresaron su indignación por la decisión de Tah de exponer a la tribu.

