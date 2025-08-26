No es el gris: los 3 colores que hacen del interior del hogar un lugar más pequeño

Elegir los tonos equivocados en paredes y muebles puede reducir visualmente los ambientes. Conocé los 3 colores con los que no deberías intervenir el hogar.

El color es un recurso clave en la decoración de interiores y puede transformar por completo la percepción de un espacio. Algunos tonos generan amplitud y luminosidad, mientras que otros producen el efecto contrario. Identificar cuales son los que restan metros visuales resulta esencial para quienes desean ambientes equilibrados y más confortables en el hogar.

Algunos especialistas en diseño de interiores coinciden en que ciertos colores intensos y oscuros absorben la luz y hacen que los espacios se perciban más reducidos. Esto ocurre porque limitan la sensación de profundidad y provocan un ambiente cerrado. Reconocer estos tonos ayuda a evitarlos en áreas pequeñas y a elegir alternativas que amplíen el entorno.

El color negro tiende a hacer un ambiente pequeño Si bien aporta elegancia, en habitaciones con poca luz natural genera un efecto asfixiante que limita la amplitud. Por eso los expertos sugieren usarlo solo en detalles decorativos o combinaciones puntuales y no como tono predominante en paredes o techos.

El rojo oscuro resta el espacio visual Aunque transmite energía, en superficies grandes produce una saturación que reduce la sensación de aire y amplitud. Al utilizarlo en dormitorios o salas pequeñas, el entorno se percibe más cerrado y puede incluso alterar el descanso, por lo que conviene aplicarlo en pequeñas dosis.

El marrón intenso también es un tono que disminuye la percepción de espacio Su carácter cálido puede resultar cómodo, pero en ambientes con dimensiones reducidas provoca un efecto pesado. Los decoradores recomiendan combinarlo con gamas más claras o usarlo únicamente en muebles y accesorios para equilibrar su influencia sin perder comodidad.

Existen alternativas de tonos para ampliar los espacios interiores A través del sitio Better Homes & Gardens, para contrarrestar el efecto de los colores que achican, existen tonos que aportan mayor luminosidad y sensación de apertura. El blanco , por ejemplo, refleja la luz natural y crea un ambiente visualmente más amplio . Es ideal en paredes , techos y muebles principales , ya que permite que los detalles de color destaquen sin sobrecargar el entorno.

, por ejemplo, refleja la y crea un ambiente visualmente más . Es ideal en , y , ya que permite que los detalles de color destaquen sin el entorno. Los tonos pastel como azul claro , verde agua o lavanda suave también resultan efectivos para dar amplitud . Estos colores transmiten frescura y serenidad , lo que ayuda a que los espacios pequeños no se perciban sofocantes .

Otra alternativa es el gris claro, que ofrece elegancia sin restar metros visuales. Su neutralidad permite múltiples combinaciones y se adapta a estilos modernos o clásicos. Y sumarle espejos y buena iluminación, potencia la amplitud de cualquier ambiente, incluso en casas con habitaciones pequeñas o de techos bajos. La elección de colores en la decoración del hogar no solo responde al gusto personal sino también a un efecto visual que influye en la percepción del espacio. Por eso, el negro, el rojo oscuro y el marrón intenso tienden a reducir la amplitud, mientras que el blanco, los pasteles y los grises claros la aumentan.