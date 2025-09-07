Cabelma S.A.: líder en la fabricación de contenedores plásticos para la industria

Con más de siete décadas de experiencia, CABELMA S.A. se consolida como referente nacional en la fabricación de contenedores plásticos, ofreciendo soluciones innovadoras y a medida para múltiples industrias, con presencia estratégica en Cuyo y Buenos Aires.

CABELMA S.A., fundada en 1952, cuenta ya con 73 años de trayectoria, es hoy la empresa líder en la fabricación y venta de cajones, baldes y pallets plásticos para la actividad agrícola, la agroindustria, la minería y la industria en general.

Nuestro propósito es producir contenedores eficientes para brindar resultados concretos que reduzcan los costos logísticos de nuestros clientes y mejoren su cadena de abastecimiento.

Creamos, desarrollamos, producimos y ofrecemos un amplio portafolio de productos. También brindamos soluciones a medida para optimizar la rentabilidad de nuestros clientes según sus necesidades.

CABELMA (4) Nuestra planta modelo de más de 10.000 m² ubicada en General Pacheco, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, cuenta con 20 máquinas inyectoras de última generación que cubren un rango desde 200 hasta 1250 toneladas de cierre. Contamos con tecnología de impresión InMolud Labelling offset y serigrafía para brindar resultados que se adapten a los diferentes requerimientos de nuestros clientes.

Nuestra organización comercial está definida en dos unidades de negocios:

VENTA de cajones, bandejas y baldes para las siguientes actividades: Agrícolas Lácteos Avícolas Panificados Multipropósito Bebidas

CABELMA (1) CABELMA SERVICIOS: unidad encargada del ALQUILER de bins por temporada y del ALQUILER y/o VENTA de pallets plásticos. CABELMA (1) Encontrá las imágenes de los productos en la galería. CENTRO de DISTRIBUCIÓN CUYO: Instalados desde enero 2022 en el Parque de Desarrollo Empresarial e Industrial Maipú, provincia de Mendoza, con depósito de producto terminado, para un abastecimiento eficiente y eficaz a toda la región de Cuyo. P.E.I.M. 9 de Julio 1993 - Lote 41 – Maipú, Mendoza Whatsapp: 261 7605603 – Web: www.cabelma.com