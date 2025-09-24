La peligrosa tendencia para festejar recibidas en dos lugares icónicos: está prohibido y hay multas

Comienza el último trimestre del año y, como ya es un clásico, coincide con la temporada de exámenes universitarios y la llegada de los días de más calor . Esta combinación, enfocada en quienes sacan sus últimas materias facultativas para obtener su título , suele desencadenar en festejos que incluyen acciones y una tendencia tan insólita como peligrosa .

En los últimos días se viralizaron imágenes de jóvenes celebrando su graduación saltando al lago del Parque San Martín y desde el puente que conecta la orilla de este espejo de agua con la tradicional isla del lago . El detalle es que se trata de una acción prohibida y religiosa, puesto que en el lago no está permitido bañarse ni zambullirse .

"No solo es en el lago , sino muchas veces también en la Fuente de los Continentes , con todo el daño patrimonial que puede hacerse en este sitio, ya que al meterse o subirse, se rompen picos y otros objetos costosos de la fuente. Con el personal de guardaparques hacemos trabajo preventivo, y cuando escuchamos los bocinazos que se acercan, vamos a los espacios donde suelen ir a festejar , y a hacer lo que no está permitido", destacó el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet .

En ese sentido, agregó que son permanentes los cortocircuitos y encontronazos , porque los flamantes licenciados van con un ambiente festivo y se encuentran con los "mala onda" que no les permiten meterse al lago o a la fuente .

Como el propio Haudet reconoce, más de una vez se encuentran con planteos y reclamos referidos a que les están "arruinando" o "aguando" -valga el término- a los flamantes profesionales . Pero lo cierto es que bañarse en las aguas del lago del Parque está prohibido por el mismísimo Código Contravencional de Mendoza , ya sea para festejar un título o para refrescarse en días de calor agobiante.

Advierten sobre la tendencia de festejar recibidas tirándose al lago del Parque San Martín Desde la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque de Mendoza destacaron que, además de estar prohibido, meterse en el lago del parque San Martín es peligroso ya que es agua de riego,…

Una postal del lago del parque San Martín - Advierten por peligrosa tendencia para festejar recibidas: "escuchamos los bocinazos y vamos a esos espacios"

En el artículo 124 se fija como contravención -y con sanción- al acto de "bañarse en cauces de agua no autorizados para ese fin". En ese sentido, se detalla que quien "usare para bañarse cauces de agua, canales de riego, represas, diques derivadores, tomas y cualquier obra hidráulica de la Provincia, no autorizado para ello por la autoridad correspondiente, será sancionado con multa desde 200 U.F. hasta 500 U.F. (NdA: entre 84.000 y 210.000 pesos, actualizados a 2025) o arresto desde dos días hasta cinco días, o trabajo comunitario de cinco días".

En ese sentido, el lago del Parque es uno de los espejos de agua donde está prohibido bañarse, y hay cartelería que así lo indica claramente.

"El agua del lago es de riego, se acumula y está en permanente movimiento. Además, tiene fauna ictícola (peces). Meterse puede derivar en alguna tragedia, no solo porque no está permitido, sino porque no hay elementos de protección. Quienes hacen remo, por ejemplo, lo hacen con los elementos de seguridad recomendados", destacó el director de Biodiversidad y Ecoparque.

Advierten por peligrosa tendencia para festejar recibidas: "escuchamos los bocinazos y vamos a esos espacios"

Además, destacó que muchas de estas postales se repiten, por ejemplo, en la fuente de la Plaza Independencia.

"No todas las universidades tienen un 'egresódromo' (espacio delimitado y definido para festejar una recibida), y eso lleva a que muchos flamantes profesionales se vayan a festejar y a ensuciar el parque", acotó.

Daños patrimoniales y otras contravenciones

Este trabajo preventivo de guardaparques -e, incluso, a veces policías también- que se activa en época de exámenes cuando se escuchan los bocinazos por las calles del centro o la Ciudad de Mendoza suele derivar en que ya haya personal de estas fuerzas dispuesto cuando los egresados y sus familias y amigos llegan a estos puntos claves del Parque San Martín.

De hecho, es cuando se encuentran cara a cara "festejantes" con quienes tienen la misión de impedir que se metan al lago o a la fuente el momento en que se dan los cortocircuitos. Claro que no siempre se llega a tiempo para prevenir estos festejos ni tampoco hay guardias montadas las 24 horas. Son esos los videos que se han viralizado.

El lago General Espejo del Parque Histórico General San Martín Advierten por peligrosa tendencia para festejar recibidas: "escuchamos los bocinazos y vamos a esos espacios"

"Muchos de estos episodios se dan con egresados que se tiran al lago desde el puente de la isla, por lo que se suben y pueden hasta llegar a romperlo. Además. con la violeta de genciana manchan escaleras, y otros elementos patrimoniales del lugar", describió Haudet.

En ese sentido, el funcionario no solo llamó a evitar estos actos para no incumplir con el Código Contravencional, sino también para que no queden expuestos a riesgos o consecuencias que puedan acarrear una mala caída y un golpe.

Advierten por peligrosa tendencia para festejar recibidas: "escuchamos los bocinazos y vamos a esos espacios"

Además del ya detallado referido a la prohibición y multas por bañarse en cauces prohibidos, el código contravencional de Mendoza tiene su artículo 117, dedicado a la protección de bienes públicos Aquí se fija como contravención -y con sanción- al acto de manchar, ensuciar, fijar carteles, dibujar anuncios, leyendas o expresiones "en columnas de alumbrado, en paredes, puertas, ventanas y cerramientos metálicos de edificios públicos, en rutas, puentes, parques, jardines, paseos y arbolado público o en vehículos oficiales".

Aquí se pueden encuadrar las manchas generadas en el parque (sitio patrimonial) y con la violeta de genciana (u otros componentes de las mezclas que se arrojan a los egresados). En estos casos, las multas previstas son de entre 900 y 1.200 UF (entre 378.000 y 504.000 pesos). Además, se contempla arresto de entre 9 y 12 días, y 20 jornadas de trabajo comunitario.

Advierten por peligrosa tendencia para festejar recibidas: "escuchamos los bocinazos y vamos a esos espacios"

Por último, el artículo 55 del mismo Código Contravencional establece la denominación de actos considerados "turbatorios y desórdenes". Así las cosas se detalla que son aquellos que perturbaran "el descanso, la convivencia, la actividad laboral o la tranquilidad de las personas, con gritos o ruidos, o abusar de instrumentos sonoros, o no impedir ruidos molestos de animales, o ejercitar un oficio ruidoso en forma notoriamente abusiva, los cuales por su volumen, reiteración o persistencia, excedan la normal tolerancia".

Aquí podría llegar a incluirse, siendo extremadamente quisquillosos, los constantes bocinazos por las calles de la Ciudad al festejar.