Despedite del estampado de leopardo: la nueva tendencia que arrasará en el invierno 2026

Durante varios inviernos, el estampado de leopardo fue el comodín perfecto para levantar cualquier look. Pero en 2026 la tendencia empezó a correrse de ese impacto tan directo y a buscar una estética más sutil, orgánica y refinada. Ahí aparece el gran protagonista nuevo: el estampado Bambi , también llamado deer print o print de cervatillo.

La tendencia no salió de la nada. En los reportes de moda de 2026, Bambi print aparece entre los primeros estampados animales del año, incluso por delante del leopardo en listados de tendencias.

Además, su avance se vio en las colecciones de Tory Burch y Brandon Maxwell , dos nombres que ayudaron a instalarlo en pasarela antes de que saltara al street style y a marcas más comerciales.

La clave de su éxito está en el tono. A diferencia del leopardo, que suele verse más sexy, más fuerte o más nocturno, el estampado Bambi tiene una lectura mucho más amable.

Se mueve en marrones claros, beige, crudo, gris suave y tonos tierra , con pequeñas manchas difusas que no endurecen el outfit. Por eso resulta más fácil de combinar con prendas básicas y con la paleta invernal que ya domina los placares argentinos.

Por qué arrasará en el invierno 2026 en Argentina

En la práctica, este print tiene todo para funcionar muy bien en el invierno argentino. Primero, porque se lleva bárbaro con tapados camel, sweaters chocolate, denim azul oscuro, botas de gamuza y pantalones sastreros en tonos piedra o moka.

Segundo, porque logra ese efecto de “look trabajado” sin exigir demasiado: una campera, una pollera midi o un bolso con este estampado ya alcanzan para actualizar un conjunto clásico. Esa versatilidad es justamente lo que destacan los medios de moda cuando hablan del deer print como una opción más llevable que el leopardo tradicional.

Cómo usar la tendencia sin exagerar

La mejor manera de sumarlo no es copiar un total look de pasarela, sino llevarlo a prendas concretas. Un tapado corto, una bufanda, unas botas, una cartera o incluso una falda con este estampado pueden ser suficientes.

Si querés ir a lo seguro, combiná el print con negro, marrón, beige, blanco roto o gris. Si querés algo más actual, el contraste con bordó o rojo oscuro también funciona muy bien.

En 2026, la moda busca alternativas para evitar la saturación, y el Bambi print aparece justo en ese lugar: conserva el costado salvaje, pero lo vuelve más delicado, moderno y elegante.