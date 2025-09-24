Se abrieron las inscripciones para formar parte de la Policía de Mendoza

Desde el Instituto Universitario de Seguridad Pública ( IUSP ) abren inscripciones para formar a nuevos agentes. Lanzaron una nueva convocatoria para interesados en realizar el Curso de Auxiliar para la Policía de Mendoza.

La edición impresa de Los Andes de hoy, para leer en tu celular, tablet o computadora

Cuándo llegan las tormentas "severas" al llano, según el pronóstico del tiempo

La iniciativa ofrece becas de estudio de $350.000 para quienes superen las etapas del proceso de selección, dinero destinado para cursar la formación y solventar aquellos gastos que les demande el cursado.

La convocatoria estará abierta hasta el 31 de octubre de 2025 en las sedes Central, Zona Sur, Zona Este y Valle de Uco.

Para aquellos interesados en realizar el curso para Auxiliares en Seguridad Pública , ya pueden iniciar el proceso de preinscripción. Luego, una vez completado el trámite en la web, los aspirantes serán citados con un turno en la sede correspondiente para presentar la documentación básica y se les asignará la fecha para las evaluaciones.

Embed - Sumate a la Policía de Mendoza

Los requisitos generales para esta preisncripción son:

Poseer secundario completo (sin adeudar materias al momento de la Inscripción).

Tener entre 18 a 29 años cumplidos antes del 31 de diciembre del año en curso.

Ser argentino nativo o por opción (si es argentino por opción deberá tener Nacionalidad y D.N.I. Argentino).

Una estatura mínima en varones 1.65 m.; mujeres 1.60 m y no poseer tatuajes visibles (Si tuviera tatuajes visibles al momento de la inscripción, se firma un “Acta Compromiso” indicando que debe removerlo/eliminarlo en un lapso de tiempo acordado con la institución).

Requisitos específicos:

Aprobar el Proceso de Ingreso que consta de 04 Etapas eliminatorias.

Presentar la documentación personal y exámenes médicos pertinente, los que serán solicitados oportunamente

Para quedar seleccionados deberán superar 4 etapas

En una primera etapa los aspirantes deberán rendir las siguientes evaluaciones: conocimientos generales, interpretación de textos y capacidades físicas básicas.

En las etapas posteriores, los postulantes atravesarán entrevistas psicológicas, psiquiátricas y médicas, para garantizar así la excelencia de los futuros cadetes, quienes, una vez que hayan cumplido exitosamente todo este proceso de selección, podrán cursar contando con una Beca de Estudios de $350.000.

Para aquellos interesados pueden acceder a la información detallada en la página oficial del IUSP, pero también pueden consultar al mail oficial [email protected].