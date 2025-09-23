El Metrotranvía retomó su recorrido tras la falla técnica que interrumpió el servicio a Las Heras

Una dupla se averió en la estación Suipacha, lo que obligó a suspender el servicio desde Ciudad a Las Heras.

El Metrotranvía de Mendoza volvió a funcionar en su totalidad este martes por la tarde, luego de haber estado interrumpido el servicio hacia Las Heras debido a un desperfecto en una dupla. El regreso de la actividad fue informado a través de Instagram por las autoridades del servicio de Transporte.

Durante varias horas, el recorrido estuvo limitado entre Ciudad y Gutiérez, ya que la falla se produjo en una formación detenida en la estación Suipacha. En tanto, el inconveniente obligó a suspender momentáneamente los viajes hacia el norte hasta que se encontrara solución y se repare el problema.

Finalmente, desde la Sociedad de Transporte de Mendoza confirmaron que, tras las reparaciones correspondientes, el servicio se encuentra nuevamente activo en todo el tramo que va desde estación Avellaneda hasta estación Gutiérrez.

Las autoridades señalaron que los usuarios serán informados de inmediato en caso de que surja otro inconveniente técnico que afecte el normal funcionamiento del Metrotranvía.