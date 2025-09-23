23 de septiembre de 2025 - 18:15

Los problemas con los basurales de Las Heras, en Aconcagua Radio

Vecinos de Las Heras expresaron su malestar por la falta de mantenimiento, los problemas de basura y la inseguridad en el departamento. En Aconcagua Radio, referentes de la agrupación “Vientos de Cambio” señalaron la ausencia de gestión y reclamaron políticas inclusivas, más espacios culturales y deportivos, y mayor participación comunitaria.

Basural a cielo abierto en el distrito de El Borbollon, Las Heras.
Las denuncias por el deterioro en la infraestructura y la falta de servicios se han vuelto frecuentes en las charlas cotidianas de los vecinos de Las Heras. En Aconcagua Radio, dos residentes expusieron públicamente la situación que atraviesa el departamento.

En el programa Hermoso Caos, los candidatos a concejales por la agrupación vecinal “Vientos de Cambio”, Gustavo Merlo y Sofía Lucero, advirtieron que Las Heras “ha sido tratado como el basural de la provincia”. Merlo, en particular, remarcó la ausencia de una gestión adecuada para resolver los problemas más graves: “Los comerciantes, que pagamos dobles impuestos, no recibimos nada a cambio”.

Las dificultades se reflejan en la basura acumulada, las calles deterioradas y las acequias desbordadas, hechos que afectan la vida cotidiana. “Salimos a la vereda y vemos que están las calles sucias, oscuras; las acequias rebalsadas de agua estancada o con basura. No somos dignos de nuestras veredas”, agregó Merlo, quien sostuvo que es momento de replantear la relación entre Estado y comunidad.

La inseguridad también fue señalada como una de las mayores preocupaciones. Para Merlo, la ausencia de políticas claras ha incrementado la delincuencia. “Los basurales facilitan la inseguridad”, afirmó, responsabilizando a la gestión local por el avance de estos problemas. Tanto él como Lucero insistieron en que el deporte y la cultura son herramientas fundamentales para enfrentar estas dificultades, siempre que existan espacios adecuados para los jóvenes.

Durante la entrevista, Merlo subrayó la necesidad de un enfoque inclusivo en la toma de decisiones municipales, denunciando que muchas veces las medidas se definen sin la participación de la ciudadanía.

Con cerca de 40 integrantes en su equipo, “Vientos de Cambio” busca instalarse como un nuevo actor en la política local, promoviendo la participación activa de los vecinos. “Nosotros no tenemos nada contra los partidos. Sí tenemos mucho contra las personas que no gestionan, porque los funcionarios se olvidan que su trabajo es darle respuesta a los vecinos”, concluyó Merlo.

