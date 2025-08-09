Javier Milei respaldó el sistema cambiario y aseguró que la suba del dólar no afectará a los precios

El presidente Javier Milei compartió esta noche un extenso mensaje en sus redes sociales en el que detalló las dificultades económicas asociadas al incremento de la inflación , los mecanismos que conducen a ese fenómeno y "la adicción al déficit fiscal por parte de la casta política".

De la cita de Batman a la "ilegalidad": críticas al discurso de Milei en Cadena Nacional

Luego de su explicación, expresó su deseo de que "por el bien de los argentinos, asimilen la lección".

En el comunicado firmado por él y titulado "Aspectos esenciales del Análisis Monetario", Milei desarrolla un enfoque académico en torno al origen y la esencia del dinero, el carácter monetario de la inflación, el fenómeno conocido como Efecto Hume-Cantillon (al que describe como el Espejismo Empírico de la falacia del Passthrough), y ofrece sus consideraciones finales.

Con el objetivo de ilustrar "los fundamentos monetarios de nuestras ideas", el Presidente plantea la siguiente interrogante: ¿por qué "los individuos siguen creyendo que la suba del dólar hace subir los precios ? Básicamente porque durante 90 años han acertado".

Añadió: “Salvo durante el período de la Ley de Convertibilidad, cada vez que subió el dólar luego subieron los precios. Y para colmo, durante la Convertibilidad, donde el tipo de cambio estaba fijo no hubo inflación. Por ende, alguien no entrenado en economía monetaria puede sufrir los efectos sensoriales de la correlación espuria, del mismo modo que puede llegar a creer que cuando muchas personas se ponen el traje de baño traerá el verano".

ASPECTOS ESENCIALES DEL ANÁLISIS MONETARIO Por el Presidente Javier Gerardo Milei. 1. Introducción Desde mediados de abril, momento en que se liberó el mercado de cambios, el debate monetario en Argentina se ha basado sobre cuál debería ser el comportamiento del dólar y el…

En la misma línea, señaló que "sería de esperar que una persona que ha pasado por lo menos cuatro/cinco años estudiando economía e incluso con uno o más estudios de posgrado, doctorado y posdoctorado, sumado a una gran cantidad de años de experiencia en el negocio profesional no tendría que caer en este tipo de errores propios de un amateur, fácilmente corregibles si se suma en el análisis la variación de la cantidad de dinero".

"Si consideramos el caso argentino y su adicción al déficit fiscal por parte de la casta política, no sólo será posible explicar las cataratas de defaults, suba de impuestos y emisión monetaria, que en el último caso generó un desastre inflacionario, cuya otra cara de la moneda es haber destruido cinco signos monetarios y quitarle trece ceros a la moneda. Por el bien de los argentinos deseo que asimilen la lección", señaló Javier Milei en su publicación.

milñei camapaña Javier Milei en modo campaña: "Las próximas elecciones de octubre van a dirimir esto" NA

El texto, que fue calificado como una "master class" por muchos de sus seguidores en redes sociales, también incluyó un repaso del debate económico más reciente.

Allí, el presidente recordó que "desde mediados de abril, momento en que se liberó el mercado de cambios, el debate monetario en Argentina se ha basado sobre cuál debería ser el comportamiento del dólar y el traspaso a precios en caso que la divisa aumentara".

En relación con este tema, agregó que "más allá de que la mayor cantidad de analistas han errado por mucho sus pronósticos a excepción de un puñado de ellos (y el equipo económico), lo que sorprende es la persistencia en los mismos errores analíticos que mantiene a estos profesionales en una racha negativa, aún desde antes de presentarse el cambio de gobierno".

Finalmente, Milei reflexionó que "es entendible el comportamiento endogámico y especialmente si no se pagan costos por errar cuando todos fallaron, en especial, cuando rige la lógica del Oráculo de Delfos, el cual daba consejos, pero no tomaba decisiones".