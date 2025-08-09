9 de agosto de 2025 - 09:30

De la cita de Batman a la "ilegalidad": críticas al discurso de Milei en Cadena Nacional

Opositores acusaron al Presidente de “fanatismo ideológico” y “anuncios ilegales”, mientras su gabinete celebró el mensaje y respaldó el plan económico.

Milei en Cadena Nacional defendió su plan económico y sorprendió al citar al Joker, villano de Batman.

Milei en Cadena Nacional defendió su plan económico y sorprendió al citar al Joker, villano de Batman. 

La Cadena Nacional de Javier Milei de este viernes por la noche generó un fuerte intercambio político. En su mensaje, el Presidente defendió los vetos a leyes aprobadas por el Congreso, justificó su plan económico y hasta citó al Joker, el villano de Batman, para graficar la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Desde Unión por la Patria, el diputado Leandro Santoro cuestionó: “Si vetas todo, no es responsabilidad fiscal, es fanatismo ideológico. ¿Financiar el Garrahan rompe el equilibrio fiscal? Dejen de mentir”.

La diputada Julia Strada apuntó que Milei buscó “echarle la culpa al Congreso” por la inflación.

Por su parte, Myriam Bregman habló de “ilegalidad” en los anuncios, mientras Margarita Stolbizer ironizó: “Ese discurso lo escribió Conan”, en alusión al perro del mandatario.

El exministro Agustín Rossi también salió al cruce: “Plata hay, lo que no hay es decisión política para mejorar la vida de jubilados, personas con discapacidad, médicos, docentes y trabajadores”, y defendió al Congreso como “el lugar desde el cual se le pone un límite a Milei”.

La cita de Batman en el centro del debate

Uno de los pasajes más comentados del discurso fue cuando Milei parafraseó una línea de El Caballero de la Noche, describiendo la pulseada con el Congreso como el choque entre “una fuerza imparable” y “un objeto inamovible”. La referencia al Joker generó burlas y críticas en redes sociales, donde opositores la consideraron inapropiada para una Cadena Nacional.

Respaldo oficialista: “Super mega giga discurso”

En contrapartida, los principales funcionarios del Gobierno celebraron el mensaje presidencial. El ministro de Economía, Luis Caputo, lo calificó como un “super mega giga discurso”, mientras Patricia Bullrich advirtió sobre la importancia de elegir legisladores “para fortalecer el cambio”.

Federico Sturzenegger elogió el “rechazo al realismo mágico de la política”, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, confirmó que el lunes se enviará al Congreso una regla fiscal estricta. Otros funcionarios como Agustín Romo, Leila Gianni y Francisco Adorni también se sumaron con mensajes de apoyo y consignas contra el kirchnerismo.

