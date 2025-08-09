De la cita de Batman a la "ilegalidad": críticas al discurso de Milei en Cadena Nacional

Opositores acusaron al Presidente de “fanatismo ideológico” y “anuncios ilegales”, mientras su gabinete celebró el mensaje y respaldó el plan económico.

Milei en Cadena Nacional defendió su plan económico y sorprendió al citar al Joker, villano de Batman.

La Cadena Nacional de Javier Milei de este viernes por la noche generó un fuerte intercambio político. En su mensaje, el Presidente defendió los vetos a leyes aprobadas por el Congreso, justificó su plan económico y hasta citó al Joker, el villano de Batman, para graficar la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Desde Unión por la Patria, el diputado Leandro Santoro cuestionó: “Si vetas todo, no es responsabilidad fiscal, es fanatismo ideológico. ¿Financiar el Garrahan rompe el equilibrio fiscal? Dejen de mentir”.

Si vetas todo, no es responsabilidad fiscal es fanatismo ideológico.

¿Financiar el Garrahan rompe el equilibrio fiscal? Dejen de mentir. Si quieren una macro ordenada:

•Combatan la Evasión.

•Que tributen más lo más ricos.

•Dejen de financiar la timba financiera. — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) August 9, 2025 La diputada Julia Strada apuntó que Milei buscó “echarle la culpa al Congreso” por la inflación.

¿Será Milei que estás preocupado por el próximo dato de inflación y le querés echar la culpa al Congreso un viernes a la noche en cadena nacional con un no-anuncio? pic.twitter.com/c0yOrDi99A — Julia Strada (@Juli_Strada) August 9, 2025 Por su parte, Myriam Bregman habló de "ilegalidad" en los anuncios, mientras Margarita Stolbizer ironizó: "Ese discurso lo escribió Conan", en alusión al perro del mandatario.

Lo que anuncia Milei es ilegal. No puede disponer por decreto en materia tributaria según el art. 99 inc. 3 Constitución Nacional.

El déficit o superávit fiscal están ligados a la recaudación, por ende a los impuestos.

Su anuncio es totalmente monárquico: se arroga la… — Myriam Bregman (@myriambregman) August 9, 2025 El exministro Agustín Rossi también salió al cruce: “Plata hay, lo que no hay es decisión política para mejorar la vida de jubilados, personas con discapacidad, médicos, docentes y trabajadores”, y defendió al Congreso como “el lugar desde el cual se le pone un límite a Milei”.

Embed Milei o Patria #PlataHay , lo que no hay es decisión política para mejorar la vida de los jubilados, de las personas con discapacidad, de los médicos y personal del Garrahan, los docentes universitarios, los laburantes y sigue la lista …



| #URGENTE | BATMAN |

Milei cita al Joker en cadena nacional



Milei cita al Joker en cadena nacional



En su discurso del 8 de agosto, Javier Milei sorprendió al parafrasear al Joker de Batman:

El Caballero de la Noche, hablando de "fuerza imparable" y "objeto inamovible". El Presidente usó la metáfora para… pic.twitter.com/TJ7YUUqS1W — Nicolás (@NicoWhite81) August 9, 2025 Respaldo oficialista: “Super mega giga discurso” En contrapartida, los principales funcionarios del Gobierno celebraron el mensaje presidencial. El ministro de Economía, Luis Caputo, lo calificó como un “super mega giga discurso”, mientras Patricia Bullrich advirtió sobre la importancia de elegir legisladores “para fortalecer el cambio”. Federico Sturzenegger elogió el “rechazo al realismo mágico de la política”, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, confirmó que el lunes se enviará al Congreso una regla fiscal estricta. Otros funcionarios como Agustín Romo, Leila Gianni y Francisco Adorni también se sumaron con mensajes de apoyo y consignas contra el kirchnerismo.