"Super mega giga discurso": Milei recibió un respaldo masivo de su gabinete en la red social X

Minutos después de la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei defendió su plan económico y justificó los vetos a leyes de carácter social, los principales funcionarios de su Gobierno salieron en masa a respaldarlo en la red social X (Twitter). Ministros, secretarios y legisladores oficialistas replicaron el mensaje presidencial, celebraron la firmeza de su discurso y cerraron filas en torno a la figura del mandatario.
Mensajes de apoyo de la cúpula oficialista
Luis Caputo – El ministro de Economía fue uno de los más efusivos: “Super mega giga discurso del Presidente @JMilei. Argentina será próspera, aunque algunos en el Congreso no lo quieran!”.
Patricia Bullrich – La ministra de Seguridad planteó el escenario electoral: “Entendimos todos lo importante de elegir bien a diputados y senadores: fortalecer el cambio (…) o el realismo mágico del kirchnerismo, que solo quiere voltear al Gobierno”.
Federico Sturzenegger – El ministro de Desregulación destacó la firmeza del mensaje: “Extraordinario discurso del Presidente. Dos meses antes de una elección se planta firme en la realidad rechazando el realismo mágico con el que pretende engañarnos la política”.
Lisandro Catalán – El vicejefe de Gabinete del Interior ratificó los anuncios económicos: “Tal como anunció el Presidente, el lunes se formalizará la instrucción que prohíbe al Tesoro financiar el gasto primario con emisión monetaria, y se enviará al Congreso un proyecto de ley para establecer una regla fiscal estricta”.
Agustín Romo – El diputado de La Libertad Avanza expresó su entusiasmo: “El discurso del Presidente Javier G. Milei es un sueño hecho realidad. Toda mi vida quise escuchar al Presidente de mi país decir estas cosas”.
Leila Gianni – La subsecretaria de Legales de Capital Humano sumó un mensaje emotivo: “No hay soluciones mágicas, es un PROCESO. GRACIAS LEÓN POR SALVARNOS”.
Francisco Adorni – Hermano del vocero presidencial, apuntó contra la oposición: “Equilibrio fiscal y superávit fiscal, dos conceptos que el kirchnerismo nunca entendió. KIRCHNERISMO, Nunca Más”.